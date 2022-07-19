Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Temmuz 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirilecek üçlü zirve için İran’ın başkaneti Tahran’a gitti. Zirvede Suriye’deki güncel durumun yanı sıra, Ukrayna tahıl ihracatı konusu da ele alınacak. Kremlin’den dün yapılan açıklamada, “Erdoğan ve Putin Tahran'da yarınki görüşmede tahıl ihracatını da ele alacak. Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için çabaları sürdürmeye hazırız.” İfadeleri kullanıldı.

Bloomberg HT’nin gerçekleştirdiği ve 17 kurumun katıldığı ankete göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Perşembe günü gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında bir değişikliğe gitmeyeceği görüşü ön plana çıktı. Ankete katılan 17 kurumun medyan beklentisi politika faizinin %14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu. Kurumlar arasında yıl sonu politika faizi için en düşük tahmin %9 olurken, en yüksek yıl sonu politika faizi tahminini yapan kurum ise %40 ön görüsünde bulundu.

Perşembe günü bir diğer faiz kararı ise Avrupa Merkez Bankası’ndan gelecek. Bankadan 25 baz puan faiz artışı beklenirken, piyasalar bu artışın enflasyon üzerinde etkisiz olacağı görüşünde. EURUSD paritesi geçtiğimiz hafta 0,9950 seviyelerine kadar gerileyip 20 yılın dip seviyesini görmüştü. Gelecek hafta ise 27 Temmuz’da gözler ABD Merkez Bankası faiz kararında olacak. Son veriler ışığında bazı FED yetkililerinden 100 baz puan artış sesleri yükselmeye başlasa da, 50 - 75 baz puan arası bir artış bekleniyor.

Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un birçok Avrupalı enerji şirketine, olağanüstü koşullardan dolayı gaz tedariğinde bulunamayacağını bildirdiği açıklandı. Uyarıyı alanlar arasında Alman enerji şirketleri de bulunuyor. Rusya’dan Almanya’ya gaz akışı bakım çalışmaları nedeniyle halihazırda azaltılmıştı. Avrupa’nın ise Rus gazına alternatif arayışları sürüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından burada enerji alanında stratejik ortaklık mutabakat zaptı imzalandı. Birkaç yıl içinde Azerbaycan’dan doğalgaz tedariğinin iki katına çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.

Bugün Euro Bölgesi TÜFE verileri ön planda olacak.



USDTRY 17,476, EURTRY 17,720, ve GBPTRY 20,882 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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19/07/2022 09:55