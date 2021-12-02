Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 2 Aralık 2021

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faizi savunanla beraber olmam” dediği konuşmasında, salonda Erdoğan’ı alkışlamayan tek isim olarak görüntülenen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrıldı. Bir süredir Lütfi Elvan’ın görevinden ayrılacağı konuşuluyordu. Yerine ise Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu sefer düşük faiz politikamızı uygulamakta kararlıyız" açıklamasında bulunmuştu.

Dün döviz kurlarında hareketli bir gün yaşandı. TCMB’nin doğrudan müdahelesi sonrası 12,470’lere kadar gerileyen USDTRY sonra tekrardan 13,300 seviyelerine çıktı.TCMB’nin 7 yıl sonra ilk kez doğrudan dövize müdahele ettiği açıklandı. Yapılan açıklamalara göre, Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti. Merkez Bankası ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Müdahalenin likidite ve oynaklığı baz alarak yapıldığı, amacın sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesi olduğu ifade ediliyor.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Fed tarafından gerçekleştirilen anket verilerine göre, ABD ekonomisinin Ekim ve Kasım ayının ilk yarısında "ılımlı ila orta" hızda büyüdüğü ancak firmaların artan enflasyon ve işgücü kıtlığı ile mücadele etmek zorunda kaldığı belirtildi. Ayrıca, ABD’de çalışanları işe alma ve devamlı olarak istihdam etmenin zorlaştığı vurgulandı.

ABD’de ilk Covid-19 Omikron varyantı tespit edildi. Hastanın karantina altına alındığı ve iyileştiği belirtildi.

Bugün Euro Bölgesi ÜFE ve ABD haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Akşam görevinden ayrılan Hazine ve Maliye Bakanı, ayrıca yarın Türkiye’de açıklanacak enflasyon rakamları ile kur tarafında yine sert hareketler görmemiz olası. Piyasada anlık olarak USDTRY 13,470, EURTRY 15,260 ve GBPTRY 17,910 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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02/12/2021 08:54