Creditwest Bank Ekonomi gündemi 2 Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Kasım’da gerçekleşen Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’ni yayımladı. Özette, Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtilirken, gelecek döneme ilişkin küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiği ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmesi yapıldı. Kurulun, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar verdiği anımsatılan özette, mevcut politika faizinin yeterli düzeyde olduğunun değerlendirildiği ve Ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği ifade edildi. 24 Kasım toplantısında 150 baz puan indirim yapılarak politika faizi %9 ile tek haneye indirilmişti.



İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul tüketici fiyatları aylık bazda %3,10 artarken, yıllık artış %105,55 oldu. Pazartesi Türkiye geneli TÜFE verileri açıklanacak.

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan İmalat PMI (Satın alma yöneticileri endeksi) Kasım ayında Türkiye’de 45,7’ye geriledi ve 2020’de pandeminin yoğun yaşandığı dönemden sonraki en düşük seviyeyi gördü. Mart ayından beri ise imalat PMI 50 puanın altında kalarak küçülmeye işaret ediyor. Anket sonuçlarında, hem iç hem de dış talebin zayıfladığı belirtildi.

ABD İmalat PMI ise Mayıs 2020’den sonra ilk kez 50 değerinin altında kaldı ve Kasım ayı için 49 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi Kasım ayı İmalat PMI verilerine bakıldığında ise 46,4’ten 47,1’e çıktığı görülüyor. Euro Bölgesi de Temmuz ayından beri 50 değerinin altında kalsa da, daralmanın yavaşlamış olabileceği ve kışın gerçekleşebilecek daralmanın beklendiği kadar büyük olmayabileceği yorumları yapıldı.

Bugün Euro Bölgesi ÜFE, ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı takip edilecek.

USDTRY 18,636, EURTRY 19,628, GBPTRY 22,813 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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02/12/2022 09:06