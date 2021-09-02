Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 2 Eylül 2021

Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 ile, 1999’dan itibaren açıklanan en yüksek büyümeyi yakaladı. Geçen yılki çift haneli küçülmenin baz etkisi ile ihracat, sanayi ve iç tüketimdeki büyük canlılık ikinci çeyrekteki büyümenin lokomotifi oldu. İkinci çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırım ve net dış talepten gelirken, mal ve hizmet ihracıtının büyümeye katkısı 10.8 puan ile 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye bu büyüme performansı ile OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında, İngiltere’nin ardından 2. sırada yer aldı. Dünkü kapanışta, BİST 100; 1474,13 seviyesinde kapanarak, %0,14 değer kazandı. USD TRY kaşısında %0,12 değer kaybetti ve 8,3063 seviyelerinde günü kapattı. EUR ise TRY karşısında %0,28 değer kazanarak günü 9,8531 seviyelerinde tamamladı. Yarın Türkiye’de Ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, ABD’de Ağustos ayında şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı 374 bin olurken Temmuz ayındaki rakam da 330 binden 326 bine revize edildi. Beklenenden zayıf gelen istihdam rakamları, Kovid-19 Delta varyantının yükselişe geçmesi ile, daha da zayıflayabileceği tahminlerini güçlendiriyor. ABD’de imalat sektöründeki genel durumu gösteren ve buna bağlı istihdamda da artış yaratan ISM imalat PMI, Ağustos ayında 59,9’a yükselerek beklentilerden iyi geldi. İmalat sektöründeki büyüme için verinin 50,0 eşiği üzerinde olması gerekir, pandemi öncesi dönemde büyüme eşiği yakınında olan gösterge, pandemi döneminde 41,5’e kadar geriledi. Ancak Haziran 2020’de kapanmaların kaldırılması ve ekonomik faaliyetlere ağırlık verilmesiyle hızlı bir yükseliş oldu. Son aylarda 60,0 seviyesi üzerinde olan veri, Temmuz’da bir miktar gerilemesinin ardından Ağustos’ta toparladı. Yarın ABD’de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesinin pandemiden toparlanmakta olduğunu belirtti. ECB'nin kriz ile iyi mücadele ettiğini ve doğru yanıtlar verdiğini kaydeden Lagarde, bununla birlikte içinde bulundukları ortamda halen dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Dün günü 8,306 ile kapatan USDTRY kuru, Bugün piyasada 8.300 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 9.845, GBPTRY kuru ise 11.430 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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02/09/2021 09:57