Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 2 Haziran 2021

Piyasalarda yaşanan gelişmelere baktığımızda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam saatlerinde katıldığı bir canlı yayın programında faiz oranlarıyla ilgili açıklamalarının ardından dolar/TL kuru 8,78’i geçerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

Erdoğan katıldığı programda büyümenin devamı ile enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi arasında direkt bir bağlantının kurulamayacağını belirtti. Açıklamasının devamında dün TCMB Başkanı ile görüştüğünü ileten Erdoğan faizlerin düşürülmesinin şart olduğunu belirtti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından lirada sert bir değer kaybı görüldü ve yılbaşından bu yana toplam değer kaybı yüzde 15'i aştı.

Öte yandan yarın açıklanacak olan enflasyon verisinin öncü göstergesi olan İstanbul’daki enflasyonu ölçen İstanbul ücretliler geçinme endeksi, Mayıs ayında da %1,67 oranında artış gösterdi. Veri Nisan ayında %1,01 artmıştı. İstanbul enflasyonundaki artış ülke genelindeki enflasyonun da Mayıs ayında yükselmeye devam edebileceğini gösteriyor.

Dün ayrıca İstanbul Sanayi Odası’nın paylaştığı Türkiye İmalat PMI verisi takip edildi. Açıklamaya göre Mayıs ayında Türkiye’de imalat PMI verisi 49.3 olarak gerçekleşti. Böylelikle veri son bir yıl içerisinde ilk kez 50 seviyesinin altına inmiş oldu. Bilindiği gibi 50’nin üzerindeki seviyeler büyümeye işaret ederken; 50 altındaki seviyeler ise daralmaya işaret ediyor

Yurt dışı tarafta ise r Euro bölgesinden gelen enflasyon verisi takip edildi. Yapılan açıklamaya göre Euro bölgesinde enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2 olarak gerçekleşti. Böylelikle veri 2018 yılından bu yana ilk kez yüzde 2’leri gördü. Bilindiği gibi uzun zamandır Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi yüzde 2 ve yüzde 2’nin bir miktar aşağısıydı. Gelen veri ile bu hedefe ulaşılmış olunsa da, piyasa beklentisi bu artışın geçici olduğu ve uzun vadeli olmayacağı yönünde.

Diğer yandan bölgenin lokomotif ekonomisi olan Almanya’da işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 6 seviyesine geriledi. Ülkede koronavirüs tedbirlerinin yavaş yavaş kaldırılması ile işsizlik düştü ve ekonomide iyileşmeye yönelik iyimserlikler arttı.

Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalar akaşma saatlerinde konuşma yapması beklenen Avrupa Merkez Başkanı Lagarde’ı takip edecek. Yarın ise Türkiye tarafından gelecek olan TÜFE verisi TL varlıklarında hareketliliği oldukça etkileyecektir

Kur tarafına baktığımızda dünkü işlem gününe 8,4936 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,5848 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,4915 GBPTL kuru ise 12,1557 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,5886 EUR/TL 10,5399 GBP/TL kuru ise 12,1654 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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02/06/2021 09:21