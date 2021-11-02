Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 2 Kasım 2021

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi dönüşü medya mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptıkları görüşmede, ekonomik ilişkileri daha yoğun şekilde devam ettirme kararı aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den F-16 tedariği konusunda da Biden’dan olumsuz bir yaklaşım görmediğini söyledi. Suriyeye operasyon ihtimaline de değinen Erdoğan; o noktada da olumsuz bir yaklaşımla karşılaşmadıklarını, “operasyon yapılması gerektiği zamanda operasyon yapılır” açıklamalarını yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) neden katılmadığını açıkladı. Roma'daki G20 Zirvesi sonrası uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "Güvenlik taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi" dedi. Birçok liderin katıldığı Glasgowdaki konferansta önemli mesajlar verildi.



Washington Post'un sorularını yanıtlayan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun son yıllarda olduğundan daha yukarıda bulunduğunu, ancak bunun COVID-19 salgını ile ilişkili olarak üretimde yaşanan aksaklıklardan kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca Yellen; "Enflasyonist baskıların hafifleyeceğine inanıyorum, ekonominin aşırı ısınmakta olduğunu hissetmiyorum" görüşünde bulundu.



Bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, gözler yarın akşam FED toplantısından çıkacak mesjalara çevrilmiş durumda. Ayrıca yarın TSİ 10:00’da açıklanacak Türkiye Tüfe/Üfe rakamları da önemli olacak.

USDTRY dün ayın ilk gününde 9,495 – 9,607 arası hareket etti. Dün günü 9,539 seviyelerinde kapatan USDTRY, bugün piyasada 9,543 dolayında fiyatlanıyor. EURTRY 11,072 ve GBPTRY 13,020 ile piyasada fiyatlanmakta.

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02/11/2021 11:14