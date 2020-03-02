Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 2 Mart 2020

Yeni haftaya başladığımızda İdlib ağırlıklı gelişmeler takip edilmeye devam ediliyor. Rusya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, İdlib saldırısı ile ilgili olarak ABD ile Türkiye’nin görüşmelerine devam ettiğini, Türkiye’ye yardım seçeneklerinin masaya yatırıldığını açıkladı. İdlib saldırısı sonrası yaşananlar ve koronavirüsün etkilerinin izlenmeye devam edeceği haftada Dolar/TL kuru ise güne 6,23 seviyesinden başladı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta yaşanan İdlib saldırısı sonrasında ise Türkiye'nin mülteci politikasını "gevşetmesi" Avrupa ile yeni bir sınır krizini de beraberinde getirdi. Türkiye’nin mültecilerin Avrupa'ya çıkışına izin vereceğini açıklamasının ardından binlerce mülteci Yunanistan'a açılan Pazarkule sınır kapısına dayanırken Yunanistan da önlemlerini sıkılaştırarak sınır kapısını kapadı.

Yunanistan, Avrupa anlaşmalarının ilgili maddelerine başvurarak acil durum ilan ederken sığınma taleplerinin kabulünü askıya aldığını açıkladı. Türk yetkililerine göre 100.000'den fazla mülteci Avrupa'ya ulaştı. Ancak birçok mülteci Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarındaki "tarafsız bölgede" sıkışırken ne kadarının Avrupa'ya geçtiği bilinmiyor.

Erdoğan’ın ise Cumartesi yaptığı konuşmada Kapıları bundan sonraki süreçte kapatmayacaklarını belirtmesi, İdlib'deki çatışmalara çözüm bulmak amacıytla Avrupalı liderleri dahil etmek için mülteci konusunu öne çıkardığı şeklinde yorumlandı.

Yurt dışı tarafta ise koronavirüsün etkilerini azaltmak için merkez bankalarının hamleleri de yakından izleniyor. Analistler ve finans kuruluşları Fed'in mart toplantısında 50 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde görüş bildirmeye başladı. Fed Başkanı Jerome Powell da, koronavirüs salgınının yarattığı riskler ile karşı karşıya kalınması halinde ekonomiyi desteklemek için "uygun şekilde" hareket edeceklerini söylemişti.

Bir başka açıklama da Japonya Merkez Bankası’ndan geldi ve salgının ekonomi için görünümü gölgelediği ortamda finansal piyasalarda istikrarı sağlamak için Banka olarak gerekli adımları atacakları belirtildi.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 6,2476 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,2427 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,8835 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 8,0038 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,2403 , EUR/TL kuru 6,8941, GBP/TL kuru ise 8,0084 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise PMI verilerinin açıklanacağı günde, Türkiye , İngiltere, Amerika ve Euro Bölgesi İmalat PMI verileri takibimizde olacak.

02/03/2020 11:29