Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 2 Mart 2022

Rusya Ukrayna savaşı 7. gününe girerken Rusya’ya her geçen gün yeni yaptırım kararları açıklanmaya devam ediyor. AB 7 Rus bankasını swift sisteminden çıkararak uluslararası finans sistemiyle bağlantılarını kesme kararı aldı.

ABD Başkanı Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. ABD hava sahasının Rus uçaklarına kapatıldığını açıklayan Biden, "Müttefiklerimizle birlikte şu anda güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası finans sisteminden koparıyoruz.” Açıklamasını yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı ile piyasalar para politikalarında da beklentilerini değiştiriyor. Mart ayında ABD’den 50 baz puan faiz artışı bekleyen piyasaların beklentisi artık 25 baz puan faiz artışı olarak öne çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın ise bu yılı tamamen pas geçmesi bekleniyor. İlk faiz artışı için artık Ocak 2023 tarihi ön plana çıkarılmakta.

Almanya’da enflasyon aylık bazda %0,9 artarken, yıllık bazda %5,1 olarak artış kaydetti. İstanbul Ticaret Odası'nın açıklamasına göre ise İstanbul’da enflasyon aylık bazda %4,44 artış yaşarken, yıllıkta %55,32’ye ulaştı.

Bugün Rusya-Ukrayna arasında 2. Tur görüşmelerin yapılması bekleniyor. Euro Bölgesi TÜFE rakamları takip edilecek. Ayrıca ABD’de mevcut ekonomik durumla ilgili raporların sunulacağı bej kitap yayınlanacak. Fed Başkanı Powell’in de bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatının 111 doların üzerine çıkması ile bugün gerçekleşecek OPEC toplantısından gelecek açıklamalar da önem taşımakta.

USDTRY 13,995 seviyelerinde fiyatlanırken, EURTRY 15,557 ve GBPTRY 18,624 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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02/03/2022 08:43