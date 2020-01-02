Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 2 Ocak 2020

Geçen hafta 5.90 – 5.95 aralığında dalgalanan Dolar/TL kuru 2019'u 5.95'li seviyelerde tamamlamasının ardından Yılın ilk iş gününe 5.94 seviyelerinde başlangıç yaparken kur bu seviyelerin yakınlarında fiyatlamalarına devam ediyor. Genel olarak bakıldığında halen Amerika'nın yaptırım tehditleri zaman zaman TL üzerinde baskılar oluşmasına neden oluyor. Bununla birlikte yurtiçinden gelen İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğinin düşünülebileceği söylemleri ABD ile ilişkilerin bozulabileceği gerilimlerinin oluşmasına neden olmakta.

Öte yandan Geçtiğimiz Perşembe günü Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis başkanlığına sunulmuş ve Doğu Akdeniz meselesi ekseninde Libya ile Mutabakat metni imzalanması Avrupa ve Doğu Akdeniz ülkeleriyle olan tansiyonun yükselmesine sebep olmuştu. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere bugün saat 14.00'te mecliste oylanacak. Çıkacak olan sonuç ve alınacak olan aksiyonlar piyasalar açısından oldukça önemli olacaktır.

Yurt dışı tarafta ise ABD ve Çin arasında uzun süre devam eden ticaret savaşlarında sona gelindi. ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ilk aşaması 15 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzalanacak. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Ocak'ta Çin ile çok büyük ve kapsamlı birinci faz ticaret anlaşmasını imzalayacağını ve imza töreninin Beyaz Saray’da gerçekleşeceğini ve törende Çin'in üst düzey yetkililerinin olacağını belirtti. Trump açıklamasının devamından anlaşmadaki diğer tıkanma noktaları için ileri bir tarihte Pekin’i ziyaret edeceğini söyledi.

Anlaşma kapsamında Trump yönetimi 112 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisini yüzde 15’ten yüzde 7’ye indirmeyi kabul etti. Ayrıca Çin’in ABD’ye yaptığı tarımsal ihracatın yılda 26 milyar doları aşmamasına rağmen, Çin’den iki yıl boyunca yılda 40 milyar dolarlık tarımsal ürün satın almayı kabul etti.

Kur tarafına baktığımızda ise dün güne 5,9488 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9473 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6723 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,8804 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9524, EUR/TL kuru 6,6704 , GBP/TL kuru ise 7,8628 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında İmalat PMI verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Almanya ve İngiltere’den İmalat PMI verileri, Amerika’dan ise İşsizlik Haklarından Yararlanma başvuruları takibimizde olacak.

02/01/2020 11:04