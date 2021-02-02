Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 2 Şubat 2021

Dün Türkiye tarafında açıklanan İmalat PMI verisi 54,40 seviyesine çıkarak Temmuz sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kısıtlamalara karşın sektörlerdeki toparlanmanın devam etmesi ekonomiye dair iyimserlik sağladı.

Kur cephesinde ise dün düşüşler %2’yi geçti. PPK sonrası enflasyon sunumunda sıkı para politikasının uzun süre korunacağı, TCMB Başkanı Ağbal’ın yaptığı açıklamalarda faiz indiriminin yakın vadede söz konusu olmadığı ve hatta gerekmesi durumunda önden sıkı adımların atılmaya devam edileceğinin belirtilmesi ile kurdaki düşüş de hızlandı. Son haftalarda 7,33-7,43 aralığında işlem gören Dolar/TL kuru Cuma günü 7,28’in altını test etti. Dün ise kur %2 düşüşle 7,17’yi görerek 7 Ağustos sonrası en düşük seviyeyi test etti.

Eur/TL tarafında ise düşüş %2’yi aştı ve kur 8,66 ile 27 Ağustos sonrası en düşük seviyeyi gördü, böylelikle sepet kur da 8,0 seviyesi altına gerileyerek son 6 ayın en düşüğünü gördü.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye'de dikkatler yarın açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verilerine çevrildi. Ocak ayı enflasyonuna ilişkin öncü göstergelerden biri olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi sonuçlarına göre perakende fiyatlar Ocak'ta yıllık olarak yüzde 15,05 arttı. Böylelikle ilgili veri 2019 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Aylık bazda fiyatlar ise yüzde 1,16 artış kaydetti.

Dün yurt dışı tarafta Ekonomik takvimde açıklanan kritik verilerde ise; Almanya, Euro Bölgesi, Birleşik Krallık İmalat PMI verileri beklentilerden iyi gerçekleşmeler gösterirken, ABD’de ise ISM imalat PMI endeksi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 1,8 puan azalışla 58,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerini karşılayamadı. İmalat sektöründe 8 ay art arda büyümeye işaret etmesine rağmen bu dönemde piyasa beklentilerinin gerisinde kalan verinin, 60 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, geçen yıl aralıkta ise 60,5 değerini almıştı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,2787 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,1883 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 8,6684 GBPTL kuru ise 9,8199 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,1880 EUR/TL kuru 8,6785 GBP/TL kuru ise 9,8339 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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02/02/2021 11:13