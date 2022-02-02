Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 2 Şubat 2022

Yarın açıklanacak Türkiye enflasyonu öncesinde gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyonu açıklandı. İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında aylık bazda %13,78 atış gösterdi. Yıllık bazda ise %50,91 artış görüldü. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

Bloomberg HT’nin yaptığı bir araştırmaya göre, yarın açıklanacak Türkiye Ocak enflasyonu beklentisi %45’in üzerinde seyrediyor. Ayrıca 20 kurumun medyan beklentisi de enflasyonun ileriki aylarda %55 seviyelerini göreceği yönünde. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonda zirvenin Ocak ayında gerçekleşeceğini açıklamıştı.



Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının Aralık'ta %7 ile rekor düşük seviyeye gerilediği açıklandı. AB'de ise işsizlik oranı yıllık %6.5'ten %6.4'e geriledi. Türkiye’de işsizlik oranı Kasım 2021 TÜİK verilerine göre %11,2.



Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in bu yıl faizi her biri 25'er baz puan olmak üzere dört kez artırmasının uygun olacağına inandığını söyledi.

Günün en önemli verisi Euro Bölgesi enflasyon rakamları olacak.

Yatay seyrini sürdüren USDTRY 13,389 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 15,091 ve GBPTRY 18,106 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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02/02/2022 10:36