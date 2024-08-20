Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Ağustos 2024

Haftanın ilk günü Türkiye’de takip edilen veri ve önemli haber başlığının yokluğunda BİST100 endeksi günü 232 puan yükselişle 10.054 seviyesinden tamamlamayı başardı. Endeks gün içinde %2,7 volatilitede hareket etti. BİST100 endeksi altı işlem günü sonra 10.000 seviyesinin üstünde kapanış gerçekleştirmiş oldu. Takip edilen en güncel haber olarak ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklama takip ediliyor. Açıklamaya göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik öneriyi kabul etmiş durumda. Bir sonraki adımın “Hamas’ın evet demesi” olduğuna işaret eden Blinken tansiyonun bir miktar düşmesine imkan sağlamış durumda. Olumlu gelişmelerin devam etmesi borsa için iyimser gidişatın devam etmesine imkan sağlayabilir.

Bugün günün en önemli olayı TCMB Ağustos ayı PPK toplantısı olarak karşımıza çıkmakta. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Jackson Hole sempozyumuna katılım göstermesi sebebiyle toplantı 2 gün öne çekilerek bugün gerçekleştirilecek. Genel piyasa beklentisi Ağustos ayında da faiz oranlarında değişiklik yapılmayacağı yönünde. Bu çerçevede piyasalar faiz kararından ziyade toplantı sonrasında yayımlanacak metinde bir vurgu değişikliği olup olmayacağına daha fazla hassasiyet gösterebilir. TCMB'nin faiz oranlarında yapacağı ilk değişikliğin indirim yönünde olması bekleniyor. Ancak bu adımın zamanlamasına yönelik bir fikir birliği sağlandığını söylemek güç. İlk indirimin ne zaman gelebileceğine verilen cevaplar Ekim ayından başlarken gelecek yıla kadar uzanabiliyor. Bu açıdan bakıldığında TCMB'nin özellikle de PPK toplantıları sonrasında vereceği sinyaller piyasalar açısından kılavuz olacaktır.

Kurlara baktığımızda Amerikan dolarının globalde değer kaybetmesine rağmen Türk Lirasına karşı güçlü kaldığını görüyoruz. Dün günü %0,2 oranında hafif yükselişle tamamlayan USDTRY gün sonunda 33.7540 seviyesine geldi. Bugün açılışta USDTRY 33.767, EURTYRY 37.44 ve GBPTRY 43.875 seviyesinden işlem görmekte.

Yurt dışı tarafta veri açıklamaları bakımından sakin bir günü geride bıraktık. ABD’de geçen hafta açıklanan veriler ardından hem enflasyon hem de büyüme beklentilerinin tekrardan iyimser yöne yönelmesi ile risk iştahında toparlanma ve dolayısıyla hisse senetlerinde alımlarla kapanan bir piyasaya olanak sağladı. Yumuşak iniş senaryosunun tekrar fiyatlara dahil edildiği dönemde, hisse senetlerinin ve tahvillerin pozitif seyrini izlerken, kıymetli metaller de düşük enflasyon güçlü büyüme rakamlarının ardından reel faizlerin daha da aşağı gelme ihtimali ile pozitif tepki verdi. Bu hafta Çarşamba günü Fed tutanakları ve BLS istihdam rakamları revizyon verisi karşılanacak. Ayrıca Cuma günü Jackshole’da gerçekleşecek Ekonomi Politikası Sempozyumunda FED Başkanı Powell’ın faiz patikasına ilişkin yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.

Son günlerde FED yetkililerinden gelen şahin açıklamalar ise dikkat çekmeye devam ediyor. Wall Street Journal'ın haberine göre son dönemde daha şahin bir konuma gelmesiyle tanınan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari zayıf gelen istihdam verileri dolayısıyla Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indirimine açık olduğu mesajını verdi. Habere göre, Kashkari enflasyonda iyileşme olduğunu belirtirken, istihdam piyasasının endişe verici sinyaller verdiğini söyledi. Son gelişmelerle birlikte 18 Eylül toplantısından %70 üzerinde bir olasılıkla faiz indirimi beklenirken, son çeyrekten ise beklentiler toplamda 75 baz puan indiirm olması yönünde.

ABD Doları, risk iştahının yüksek olduğu işlem gününde tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Günü yaklaşık %0.50 değer kaybı ile geçiren endeks 101.85 seviyesine geriledi. Temmuz ayı başından beri düşüş trendinde olan endeks için 100.84 seviyesi destek olarak gömsterilmekte. EUR USD ve GBPUSD, Dolardaki değer kaybını fırsat bilerek günü %0.5 ve 0.4 civarında değer kazanarak sırasıyla günü 1.1085 ve 1.2990 seviyelerinden tamamladı.

Ons altın geçtiğimiz Cuma günü rekor tazelemesinin ardından dün günü yatay seyrederek 2,542 seviyesinde kapadı. Spot gümüş ise %2.07 yükseliş ile $29.87 seviyesine yükseldi. Petrol fiyatları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ateşkes görüşmelerindeki olumlu açıklamaları ile sert gerileme kaydetti. WTI petrol fiyatı %2,78 gerileme ardından 74.52 seviyesine gerilerken, brent petrol ise %2,36 oranında değer kaybı yaşayarak 77.80 seviyesine geriledi.

Bugün Türkiye piyasaları için faiz kararı ön planda olacak. Yurt dışında ise Almanya ve Avrupa bölgesinde açıklanacak enflasyon rakamları günün önemli verileri arasında yer alıyor.