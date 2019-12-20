Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Aralık 2019

ABD senatosunun Ermeni tasarısı ve F-35 teslimatlarının yapılmaması konusunda karar almasıyla ABD ve Türkiye arasındaki siyasi gerilimin artması ve bunun yanı sıra reel faizlerde gözlenen düşüşün baskısı altında olan dolar/TL 26 Ağustos'ta illikit piyasada yaşanan ani yükselişten bu yana dün ilk defa 5.94 seviyesini aştı. TL, gelişen ülke para birimleri arasında dolar karşısında en zayıf performans gösteren para birimi olmaya devam etti.

Öte yandan dün gün içinde yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantı özeti takip edildi. Yayınlanan metinde; enflasyon görünümündeki iyileşme devam ettiği ve enflasyon beklentilerinde genele yayılan bir düzelme söz konusu olduğu belirtlidi.

Yurt dışı tarafta ise İngiltere Merkez Bankası faiz oranı kararı takip edildi. Banka, politika toplantısında faiz değişikliğine gitmeyerek yediye iki oyla yüzde 0.75 seviyesinde sabit bıraktı. Varlık alım hedeflerinde de dokuza sıfır oyla değişikliğe gitmeyen banka, varlık alımlarını 435 milyar sterlin seviyesinde, şirket tahvillerinde alım hedefini ise 10 milyar sterlin seviyesinde tuttu. Yapılan açıklamada Boris Johnson'ın seçim zaferinin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecinin netlik kazanmasının güveni artırıp artırmayacağını söylemek için çok erken olduğu belirtildi. Brexit belirsizliğinin sürmesi ya da küresel büyümenin istikrar kazanamaması durumunda teşvikleri artırmak gerekebileceği ifade edildi. Ayrıca dün açıklanan İngiltere perakende satışlar verisi Kasım ayında beklenmedik bir şekilde art arda dördüncü kez gerileyerek en azından 1996 yılından beri görülen en uzun düşüş serisini kaydetti.

Ticaret savaşları cephesinde ise Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, Faz 1 ticaret anlaşmasının imzalanması konusunda temaslarda bulunmaya devam ediyor. Çin ticaret bakanlığı, Çin malları için daha düşük ABD tarifeleri ve ABD'nin tarım, enerji ve imalat malların daha yüksek alımlarını değerlendirdiklerini belirtti. Öte yandan Çin, ABD’den ithal edilen bazı ürünler için yeni tarife muafiyetleri açıkladı. Gelen bu haber akışları 1.faz anlaşmasında prensip anlaşmasına varılmasıyla birlikte oluşan iyimserliği devam ettirdi.

ABD tarafında ki verilere baktığımızda ise dün açıklanan cari açık %0.9 düşüşle 2018'in ikinci çeyreğinden bu yana en düşük seviye olan 124.1 milyar $'a geriledi. İkinci çeyrek verisi ise daha önce açıklanan 128,2 milyar Dolar yerine 125,2 milyar dolara revize edildi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9178 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9406 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6080 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7333 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9347, EUR/TL kuru 6,5972, GBP/TL kuru ise 7,7235 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Tüketici Güveni açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi’nden Cari Hesap, İngiltere ve Amerika’dan ise Gayri Safi Yurt İçi Hasıla rakamları takibimizde olacak.

20/12/2019 10:25