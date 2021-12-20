Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Aralık 2021

TC Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Cumartesi günü banka genel müdürleri ile bir toplantı düzenledi. Bakan Nebati’nin banka müdürlerine; “Faiz artırımı dışındaki tüm önerilerinizi dinlemeye açığım.” dediği öğrenildi. Bazı banka yöneticilerinin ise, enflasyon kadar faiz verilmesini önerdikleri belirtildi. Bakan Nebati’nin; "Ne yaptığımızı biliyoruz. Bu konuda yeterince deneyim ve tecrübemiz var. Ekonominin sorunları 2010 yılından itibaren uygulanan yüksek faiz, düşük kur sisteminden kaynaklanıyor. Çok daha güçlü bir ekonomiyi bu sistem içinde kurgulayacağız" dediği bildirildi.

TÜSİAD Cumartesi günü son ekonomik gelişmelerle ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesi gerekliliğine dikkat çekilen açıklamada, “Denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleştirdiği konuşmasında TÜSİAD’ın açıklamalarına cevap olarak; "Ey TÜSİAD ve yavruları sizin tek göreviniz var, yatırım, istihdam ve büyüme. Kalkıp da hükümete saldırmanın yollarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu.” ifadelerini kullandı.



AB'de Ekim ayında %4,4 olan yıllık enflasyon, Kasımda %5,2'ye ulaştı. Euro Bölgesi'nde de Ekimde %4,1 olan yıllık enflasyon, Kasımda %4,9 olarak belirlendi. Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle son 25 yılın üzerine çıktı.

TCMB Cuma günü USDTRY’nin 17,140 seviyelerini görmesinin ardından piyasaya 5. kez doğrudan müdahele ettiğini duyurdu. Cuma günü kapanışı 16,500 seviyelerinde yapan USDTRY bugün sabah saatlerinde 17,600 seviyelerine kadar çıktı. Anlık olarak USDTRY 17,500 seviyelerinde fiyatlanmakta. EURTRY 19,730 ve GBPTRY 23,180 olarak fiyatlanıyor.

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20/12/2021 12:11