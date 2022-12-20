Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Aralık 2022

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da, enflasyonda en kötünün geride kaldığı ve olası bir resesyonun hafif atlatılabileceği beklentileriyle, iş dünyası güveni 3 ay üst üste yükseliş gösterdi. IFO Enstitüsü verilerine göre iş dünyası güveni Aralık ayında 87,4 beklentisine karşın, 88,6 oldu. İlgili endeks, Alman ekonomisinin durumuna yönelik önemli öncü göstergeler arasında bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Madrid’te bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 50 baz puanlık faiz artışlarının devam edebileceğini ve bugüne dek alınan aksiyonların enflasyonda hedefe ulaşmak konusunda yeterli olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği enerji bakanları, doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştı. Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, alınan kararın piyasa fiyatlamasına bir saldırı olduğunu ve kabul edilemeyeceğini söyledi.



Dünya Bankası, Çin ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka Çin için büyüme beklentisini bu yıl %2,8’den %2,7’ye ve 2023 için %4,5’ten %4,3’e indirdi. Çin ekonomisinin salgın kaynaklı önemli risklere maruz kaldığı belirtilen açıklamada, gayrimenkul sektöründe devam eden stresin de daha geniş finansal etkilere sahip olabileceği belirtildi.

Bugün Almanya ÜFE, Türkiye ve Euro Bölgesi tüketici güven endeksi yayımlanacak. Ayrıca bugün Türkiye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Asgari ücretin bu toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.



USDTRY 18,643, EURTRY 19,756 ve GBPTRY 22,622 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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20/12/2022 09:16