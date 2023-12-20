Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Aralık 2023

Türkiye Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan Macaristan temaslarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 17 Temmuz’dan bu yana durdurulan tahıl koridoru anlaşmasına da deyinen Erdoğan, 2024’ün başlarında Türkiye’yi ziyaret edebileceğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Tahıl Koridoru’nu ne yapıp edip işletelim diyeceklerini belirtti. Ayrıca Erdoğan, ABD’den F-16 alımı, Kanada’dan savunma tedariki ve İsveç’in NATO üyeliğinin birbirine bağlı olduğunu söyledi.



Uluslararsı kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye için yayımladığı son raporunda, TCMB’den faiz artırımlarına ara vermeden önce daha sınırlı 2 faiz artışı bekediğini açıkladı. Raporda, ortodoks politikaların 2021’deki gibi kısa vadeli olması durumunda kredi görünümünün negatife çekilebileceği de belirtildi. Türkiye’de manşet enflasyonun hala yüksek olduğu, önümüzdeki aylarda da yükselmeye devam edeceği öngörülürken, büyümede sert bir yavaşlamanın yeni bir politika değişimi riskini artırabileceğine dikkat çekildi. Moody’s, Türkiye ekonomisinin 2023’te %4, 2024’te %2,5, 2025’te %3 büyümesini beklerken, ortalama enflasyonun bu yıl %53,5, 2024’te %58,9 ve 2025’te %39,1 olacağını öngördü. Moody’s, halihazırda Türkiye’nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.



Avrupa İstatistik Ofisi Kasım ayına ilişkin nihai tüketici enflasyonu verilerini yayımladı. Euro Bölgesi’nde aylık bazda TÜFE %0,6 gerilerken, yıllık bazda %2,4 oldu. Ekim ayında bölgede TÜFE %2,9 seviyesinde bulunuyordu. Avrupa Birliğinde ise yıllık TÜFE Kasım ayında %3,1 olarak açıklandı. Ekim ayında veri %3,6 seviyesindeydi. Kasım ayında enflasyona en yüksek katkı %1,69 ile hizmet sektöründen geldi. Hizmet sektörünü %1,37 ile gıda akol ve tütün ürünleri takip etti. En yüksek yıllık enflasyon %8 ile Çekya’da görüldü. En düşük enflasyon ise eksi %0,8 ile Belçika’da. Güney Kıbrıs’ta yıllık TÜFE %2,4 olarak açıklandı.



Münih Merkezli Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü Aralık ayına ilişkin ihracat beklentileri raporunu yayımladı. İhracat Beklentileri Kasım ayındaki -4,1 puandan, Aralık ayında -6,7 puana düştü. Raporda, sektörlerin çoğunluğunun önümüzdeki aylarda ihracatın düşmesini beklediği belirtilirken, bunların arasında son zamanlarda ihracatın sabit kalacağını varsayan otomobil üreticilerinin de yer aldığı belirtildi. Makine ve ekipman üreticileri de yurt dışından daha az sipariş bekliyor. Kimya ve metal endüstrileri gibi enerji yoğun endüstrilerin şu anda özellikle zor zamanlar yaşadığı belirtilirken, gıda sektörü ve içecek üreticilerinin ihracatta büyüme beklediği açıklandı. Deri ürünleri imalatçıları da daha yüksek ihracat satışları bekliyor. Ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, “İhracatçılar arasında tatil sezonu neşesi yok. Şirketlerin yılın başlangıcı için cesaret verici çok az beklentisi var.” Yorumunda bulundu. Almanya, Çin ve ABD’nin yanında en büyük üç ihracat ülkesi arasında yer alırken, Alman ekonomisinin ana güç unsurundaki veriler çok parlak değil.



Geçtiğimiz gün merkez bankası yetkililerinden gelen mesajlar takip edilmeye devam etti. Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, enflasyonun hedefe indiğine emin olana dek faizlerin %4’te kalması gerektiğini, 2024’te bir noktada faiz indirimlerinin başlayabileceğini söyledi. Villeroy, Erken faiz indirimi olursa enflasyonun yeniden yükselme riskiyle karşı karşıya olacaklarını belirtti. Diğer bir açıklama da ABD tarafından geldi. Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic, gelecek yıl faiz indirimi için acil bir durum olmasını beklemediğini söyleyerek, yetkililer bir sonraki politika hamlesini değerlendirirken FED’in kararlı ve sabırlı olması gerektiğini belirtti. Bostic, enflasyonun yavaş yavaş düşmeye devam etmesi nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın 2024’ün ikinci yarısında iki kez faiz indirimi yapmasını beklediğini de söyledi.



Bugün Türkiye tüketici güven endeksi, İngiltere TÜFE, Almanya ÜFE ve GFK tüketici güven endeksi, Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD tarafında ise CB tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 29,097, EURTRY 31,887 ve GBPTRY 36,996 seviyelerinde fiyatlanıyor.