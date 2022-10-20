Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Ekim 2022

İngiltere’de tüketici enflasyonu Eylül ayında %0,5 artış gösterirken, yıllık bazda %10,1 oldu. Üretici enflasyonu ise aylık %0,4 artış yaşarken, yıllık bazda %15,9 olarak gerçekleşti. Gıda ve enerji maliyetlerinin enflasyon artışında etkili olmaya devam ettiği belirtildi.



İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihlal ettiğini gerekçe göstererek istifa etti. Braverman, Truss hükümetinin gidişatı hakkında endişeleri olduğunu da söyledi. Geçtiğimiz günlerde de Maliye Bakanı Kwarteng görevden alınmış ve ekonomi stratejisinde değişikliğe gidileceği mesajları verilmişti. Son dönemde yaşananlara bağlı olarak, İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın koltuğunun sallantıda olduğu yorumları yapılıyor. Dün açılışı 1,1320 seviyelerinde yapan GBPUSD’de gün içerisinde %1 civarı kayıplar yaşadı. Anlık olarak 1,1225 seviyelerinde.

Euro Bölgesi nihai Eylül ayı TÜFE verilerine göre aylık yükseliş %1,2 olurken, yıllık bazda artış %10’dan %9,9’a revize edildi. Bölgede enflasyona en büyük katkı %40,8 ile enerjiden gelirken, onu %11,8 ile gıda enflasyonu takip etti.

ABD Merkez Bankası’nın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Bej Kitap raporu yayımlandı. Ekonomik faaliyetin ılımlı şekilde arttığı belirtilirken, koşulların sektörler ve bölgeler arasında değişiklik gösterdiği belirtildi. Fiyat artışının yüksek kalmaya devam ettiği açıklanan raporda, "Zayıflayan talebe ilişkin artan endişelerle görünüm daha karamsar hale geldi." İfadeleri kullanıldı. İş gücü piyasasının ise çoğu bölgede ılımlı – orta hızda artmaya devam ederken, birkaç bölgede iş gücü talebinde soğuma olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ülkedeki petrol fiyatlarını kontrol altında tutmak için stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Bugün Almanya ÜFE, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve TCMB faiz kararı açıklanacak. Politika faizinin bugün ve yıl sonuna kadar yapılacak diğer PPK toplantılarında 100’er baz puan indirilerek, 2023 yılına %9 seviyelerinde tek haneli politika faiziyle girileceği tahmin ediliyor.

USDTRY 18,589, EURTRY 18,186 ve GBPTRY 20,911 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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20/10/2022 08:53