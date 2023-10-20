Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Ekim 2023

Fransa merkezl BNP Paribas Türkiye ekonomisiyle ilgili bir rapor yayımladı. Ekonomi politikasının normalleşmesi, yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları arasında güveni yeniden tesis ettiğinin belirtildiği raporda, Türk Lirası’nın çok daha istikrarlı ve risk primlerinin azalmış durumda olduğu vurgulandı. Ekonomik büyümenin yavaşlamaya rağmen dirençli olmaya devam ettiği ifade edilen raporda, bütçe açığının, seçim öncesi vaatler göz önüne alındığında beklenenden çok daha düşük olduğu, ancak enflasyonun bir kez daha hızlandığı belirtildi. Büyümenin yeniden dengelenmesi ve dolarsızlaşmanın henüz gerçekleşmediği, ancak bunların 2024 yılında görülmesinin artık daha olası olduğu değerlendirmesi yapıldı. GSYİH büyüme oranının bu yıl %4 ve 2025 yılında %3,5 olacağı tahmin edilen raporda, yıllık ortalama enflasyonun 2023’te %54,2 ve 2025’te %49,5 olacağı ön görüldü.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 13 Ekim itibariyle brüt rezervler 155 milyon dolar artış gösterdi ve 83 milyar 307 milyon dolar oldu. Net rezervlerde ise 1 milyar 319 milyon dolar artış oldu ve net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 22 milyar 56 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de 39 milyar 731 milyon dolardan 40 milyar 191 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 122 milyar 883 milyon dolardan 124 milyar 498 milyon dolara geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ise kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki gerileme sürdü ve 3 trilyon 229 milyar TL’den 3 trilyon 155,7 milyar TL’ye geriledi.



FED Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Belirsizlikleri ve riskleri göz önüne aldığımızda ve geldiğimiz noktaya bakıldığında Komite temkinli biçimde ilerliyor.” İfadelerini kullanan Powell, trendin üzerindeki büyümeye veya işgücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini söyledi. Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdüğünü ancak daha az cesaret verici olduğunu söyleyen Powell, “Enflasyonda düşüş patikası zorlu olacak gibi görünüyor.” Açıklamasını yaptı. Powell’in açıklamaları genel olarak Kasım toplantısında faizlerin sabit bırakılabileceği ve verilerin izlenmeye devam edeceği şeklinde yorumlandı.



ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 14 Ekim haftası verilerine göre 198 bine gerileyerek Mart ayından bu yana en düşük seviyesini gördü ve FED Başkanı Jerome Powell’i işgücü piyasasının sıkılığı konusunda teyit etti. 4 haftalık hareketli ortalama 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1000 kişi azalarak 205 bin 750 oldu. Diğer yandan 7 Ekim haftasında devam eden işsizlik sigortaları 29 bin artışla 1 milyon 734 bin olarak gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası’nın Philadelphia şubesi tarafından hazırlanan imalat endeksi verileri yayımlandı. Ekim ayı verilerine göre endeks 5 puan artsa da eksi 9 değerini alarak daralma eşiğinde kalmaya devam etti. Veri Son 17 ayın 15’inde negatif bölgede kaldı. Ekim ayı imalat aktivitesi anketine yanıt veren firmalara göre, bölgedeki imalat faaliyeti bu ay karışık bir seyir izledi. Anketin genel aktiviteye ilişkin göstergesi negatif kalırken, yeni sipariş ve sevkiyatlara ilişkin göstergeler olumlu ancak düşük kaldı. Yeni sipariş endeksi 15 puan artışla 4,4’e, mevcut sevkiyat endeksi ise eksi 3,2’den 10,8’e yükseldi. İstihdam endeksi eksi 5,7’den bu ay 4’e yükseldi ve Şubat ayından bu yana ilk kez pozitif değer aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail’in A1 durağan olan kredi notunu İsrail-Filistin arasında yaşanan beklenmedik ve şiddetli çatışma nedeniyle incelemeye aldı. Hafta başında Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings de jeopolitik riskler nedeniyle İsrail’in A+ olan kredi notunu negatif izlemeye almıştı.



Bugün TCMB piyasa katılımcıları anketi, İngiltere perakende satışlar ve Almanya ÜFE verileri takip edilecek.



USDTRY 28,033, EURTRY 29,651 ve GBPTRY 34,016 seviyelerinde fiyatlanıyor.