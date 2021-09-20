Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Eylül 2021

Doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle geçtiğimiz hafta para birimlerinde aşağı yönlü hareketler gözlendi. Gelişen ülke paralarının daha fazla değer kaybettiği haftada USDTRY kuru %1,5 primlendi ve 8,60 üzerine çıkarak 12 Ağustos sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

Bu hafta birçok merkez bankasının kararları yakından takip edilecek. Bunların başında 22 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ABD faiz kararı geliyor. Bir değişiklik beklenmese de, toplantıdan çıkacak mesajlar ilerisi için önemli ipuçları verecek. ABD ile ayni gün Asya bölgesinde Japonyadan da faiz kararı açıklaması gelecek. 23 Eylül Perşembe günü ise TCMB faiz kararı açıklanacak. Ağırlıklı görüş bu ay da faizin %19’da tutulması yönünde olurken, düşük bir beklenti ise merkez, çekirdek enflasyonu baz alacak ve sınırlı bir faiz indirimine gidecek. Yine 23 Eylül’de İngiltere Merkez Bankası faiz oranı açıklaması gelecek. Çıkacak kararlar ve açıklamalara göre hareketli bir hafta olması beklenebilir.

USDTRY kuru geçtiğimiz haftayı yukarı yönlü hareketlerle 8,644 seviyelerinde kapattı. Bugün piyasada USDTRY kuru 8.665 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,150, GBPTRY kuru ise 11,875 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Bu habere tepkiniz:



20/09/2021 10:19