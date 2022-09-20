Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Eylül 2022

Piyasaları hareketlendirebilecek nitelikteki faiz kararlarının açıklanacağı haftanın ilk günü oldukça sakin geçti. Gün boyunca 18.25’li seviyelerin çevresinde dolanan USDTRY gün sonunda bir miktar değer kaybı yaşayarak günü 18.2865 seviyesinden tamamladı. BIST100’de ise geçtiğimiz hafta Bankacılık hisseleri önderliğinde yaşanan alımların ardından, yurt dışı piyasalardaki satım dalgasından etkilenerek günü %5’I aşan kayıplar gözlemlendi. Gün sonuna doğru yaşanan olumsuz hava Bloomberg HT Araştırma birimi tarafından gerçekleştirilen politika faizi anketi sonuçlarının açıklanması ardından yaşandı. 17 kurumun katılım gösterdiği anket sonuçlarına göre medyan beklenti politika faizinin 50 baz puan indirilmesi yönünde oldu. Hafta genelinde küresel Merkez bankalarının toplamda 500 baz puan faiz artırımı yapması beklenirken, ve son açıklanan enflasyon rakamının %80 seviyesinin üzerinde gelmesine rağmen faizde indirime gidilmesi Türk Lirasında son dönemde yaşanan değer kaybının derinleşmesine sebep olabilir.

Yurt dışında piyasalara yön verebilecek veri açıklamalarının olmadığı günde Amerika ve Avrupa hisse senedi piyasalarının hafif alıcılı şekilde günü tamamladığını gördük. Çarşamba akşamı TSİ 21:00’da açıklanacak FED faiz kararı için piyasaların 100 baz puan artırımı mevcutta %18 ile fiyatlanırken, 75 baz puan artış daha büyük olasılık olarak karşımıza çıkmakta. FED’in daha Şahin bir adım atması piyasalarda geçen hafta görülen satım hareketinin yinelenmesini sağlayabilir. Öte yandan Perşembe günü gerçekleşecek İngiltere Merkez Bankası faiz kararı için 75 baz puan artırım olasılığı %50 üzerinde fiyatlanmakta. Veri takvimine bakıldığında Amerika’dan gelecek yeni konut başlangıçları ve konut izinleri verileri piyasanın takibinde olacak.

Kurlara baktığımızda USD TRY’nin 18.2850, GBP TRY’nin 20.91 ve EURO TRY’nin 18.3370 seviyesinden güne başladığını görüyoruz.

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20/09/2022 10:00