Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Eylül 2023

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek New York’ta yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye’nin Orta Vadeli Programı’nı (OVP) anlattı. ABD yatırım bankası Goldman Sacsh’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı. Türkiye’deki yatırım ortamı ve fırsatlarının da ele alındığı toplantı sonrası sosyal medya hesbasından açıklama yapan Bakan Şimşek, “Bu görüşmelerimizin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum.” İfadelerini kullandı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta düzenlenen BM 78. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Burada Karadeniz Tahıl Girişimine de değinen Guterres, “Dünyanın, gıda güvenliği ve piyasaların istikrarı için Ukrayna ve Rus tahılı ile gübrelerine ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirmek için tüm çabalarımı sürdüreceğim.” Açıklamasını yaptı. Ayrıca Guterres, “Aç olanları besleyemezsek, çatışmayı besleriz.” İfadelerini kullanarak, tüm ülkelere küresel insani yardım çağrısına destek olmaya çağırdı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM 78. Genel Kurulu’nda katılımcılara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru’nun idamesi için temaslarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıca konuşmasında BM Güvenlik Konseyi’ne de eleştiride bulunarak, konseyin dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıktığını, beş ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline geldiğini söyledi.



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Türkiye için büyüme beklentisini revize etti. Türkiye için 2023 yılı büyüme beklentisi %2,8’den %4,3’e çıkarıldı. 2024 büyüme beklentisi ise %3,7’den %2,6’ya düşürüldü. Kurumun enflasyon beklentisi, 2023 yılı sonu için %44,8’den %52,1’e çıkarılırken 2024 sonu enflasyon tahmini %40,8’den %39,2’ye çekildi.



Avrupa İstatistik Ofisi Ağustos ayı nihai TÜFE verilerini açıkladı. Euro Bölgesi’nde aylık bazda TÜFE %0,5 artış gösterdi. Yıllık bazda ise %5,2 olarak açıklandı. Önci veriler aylık %0,6 ve yıllık %5,3 olarak açıklanmıştı. AB’de ise TÜFE yıllık bazda %5,9 oldu. Ağustos ayında enflasyona en yüksek katkı %2,41 ile hizmetlerden geldi. Hizmetleri %1,98 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri takip etti. Yıllık bazda en yüksek enflasyon %14,2 ile Macaristan’da görüldü.



Bugün FED faiz kararı açıklanacak. Genel beklenti faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Karar sonrası gelecek açıklamar önemli olacak. İngiltere TÜFE ve Almanya ÜFE verileri de takip edilecek.



USDTRY 27,033, EURTRY 28,871 ve GBPTRY 33,514 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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