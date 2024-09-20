Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Eylül 2024

Fed’in cesur faiz indirimi ardından küresel piyasalardaki risk iştahında artış yaşanırken bu durum Türkiye borsasına da olumlu yansıdı. Güne alımlarla başlayan borsa, günü 201 puan artışla 9,975 seviyesinde tamamladı. BIST100 endeksini ileriye iten en önemli sektör Bankacılık sektörü olarak karşımıza çıktı. Fed’in cesur faiz indirimi ile ABD’de resesyon endişelerinin yatıştırılması ve gün içinde TCMB’den gelen faiz kararı ardından sıkı duruşa devam edileceği mesajı olumlu havanın devam etmesine sebep oldu.

TCMB’den gelen politika faizini %50’de sabit bırakarak sıkı para politikasına devam mesajı piyasa tarafından olumlu karşılanırken karar metnine bakıldığında, son açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları ve enflasyonun seyrine ilişkin olarak; ‘’Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir.’’ Ifadeleri yer aldı. Metinde ayrıca; Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi. Karar metninde geçtiğimiz aylarda yer alan: ‘’Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.’’ ifadesinin ‘’Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.’’ şeklinde revize edildiği gözlemlendi. Metinde yer alan açıklamalar değerlendirildiğinde TCMB’nin dezenflasyon sürecinde patikadan çıkılmadığı ve sıkı para politikasının devam etmesi ile son çeyrekte esas etkileri göreceğimiz, patika’dan ters yönde bir sapma olması durumunda ise bu duruma faiz artışı ile müdahale etmek yerine başka finanasal araçları devreye sokmayı planladıkları yorumu yapıldı.

Faiz kararı ardından Türk Lirası’nda da olumlu etki olurken USDTRY günü 34.03 seviyesinden tamamladı. Dolar’ın küresel çapta değer kaybetmesiyle değer kazanan EUR ve GBP ise Türk Lirasına karşı da değer kazanarak günü sırası ile 38.037 ve 45.36 seviyelerinden tamamaldı. Bu sabah itibariyle USDTRY 34.087, EURTRY 38.09 ve GBPTRY 45.31 seviyelerinden fiyatlanmakta. Olumlu gidişatın devam etmesiyle ülke risk priminde son dönemde gözlemlenen gerileme hızlanırken Türkiye’nin CDS’I dün itibairyle 255 seviyesinde gerçekleşti.

Tükiye’de takip edilen verilerden BDDK İstatistiklerine baktığımızda; 13 Eylül ile biten haftada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarından(KKM) 10 Milyar 441 Milyon TL tutarında azalış yaşanarak 1.56 trilyon seviyesine inmiş oldu.

TCMB’nin Brüt Döviz Rezervleri; 13 Eylül ile biten haftada 5.5 Milyar Dolar artışla, 92.1 Milyar Dolar’a yükseldi. Altın rezervleri de; aynı haftada 1.2 Milyar Dolar artışla, 61.4 Milyar Dolar seviyesine yükseldi. Böylece, TCMB’nin toplam brüt rezervleri; 153.5 Milyar Dolar düzeyine yükseldi. Rezervlerde yaşanan olumlu gidişata ilave yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatlarındaki gelişmeler de olumlu tarafta yer aldı.

13 Eylül ile biten haftada, Yurt İçi Yerleşiklerin Toplam Döviz Mevduatları 1.95 Milyar Dolar civarında azalışla 170.2 Milyar Dolar düzeyine geriledi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin sene başından bu yana döviz mevduatlarında 5.9 Milyar Dolarlık azalış yaşanmış oldu.

Son olarak TCMB tarafından açıklanan yurt dışı yerleşiklerin Sermaye piyasası işlemlerine baktığımızda; hisse senedi işlemlerinde hala satış tarafında olduklarını gördük. 13 Eylülde 320.6 milyon dolarlık hisse satan yabancıların yıl başından bu yana satış tutarı 2.2 milyar dolara ulaştı. DİBS işlemlerine bakıldığında ise alım tarafında yer alan yabancıların 13 Eylül haftasına 1.6 milyon dolarlık alım yaptıkları açıklandı.

Yurt dışı tarafta FED’in faiz kararının etkileri devam ederken, ABD endeksleri rekor yükselişler kaydederken, Dolar endeksi günü %0,4lük bir düşüşle 100.69 seviyesinden tamamladı. Bu durum değerli metallere ve bitcoin tarafına olumlu yansırken, ALtın’ın ons fiyatı 2,614 usd seviyesine yükselirken gümüşün ise %1,44lük artışla 31.13 seviyesine yükseldi. Bitcoin ise günlükte %5,6’lık bir yükseliş yaşadı. Resesyon endişelerinin azalmasıyla wall street’teki volatiliteyi ölçümleyen VIX endeksi 17 seviyesine kadar gerilerken Amerika’nın 10 yıllık tahvil getirileri %0.8’lik bir artışla 3.74% seviyesine ulaştı.

Faiz indiriminden sonra ilk yorum ABD Hazine Başkanı Yellen’den geldi. Yellen faiz indirimi kararının enflasyonla ilgili risklerin gerçekten anlamlı bir şekilde azaldığına dair güvenini yansıttığını belirtti. Dün ABD’de karşılanan ve FED’in ileriye dönük para politikasına etkisi olabilecek istihdam verilerinden haftalık işsizlik başvuruları 219 bin olarak açıklandı. Veri Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşerek işe alımlardaki azalmaya rağmen istihdam piyasasının güçlü kaldığını gösterdi.

Yurt dışında takip edilen bir diğer önemli açıklama ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararıydı. İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tutarak Ağustos'ta başlattığı faiz indirimlerine ara verdi. Banka Ağustos toplantısında politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 5 seviyesine çekmişti. BOE Başkanı Andrew Bailey yaptığı açıklamada, “Faizleri zaman içinde kademeli olarak düşürebilmeliyiz” dedi ve böyle bir patikanın fiyat baskılarının hafiflemeye devam etmesine bağlı olacağını vurguladı. Bailey, “Enflasyonun düşük kalması hayati önem taşıyor, bu nedenle çok hızlı ya da çok fazla indirim yapmamaya dikkat etmeliyiz” diye ekledi. Bankanın gelecekteki gevşeme sürecine ilişkin temkinli tonu, piyasalarda BOE’nin bu yıl içinde borçlanma maliyetlerinde daha hızlı bir gevşeme sürecine geçeceği beklentilerini azaltabilir. Oylama, beklenenden daha yavaş enflasyon ve İngiltere ekonomisindeki toparlanmanın yavaşladığını gösteren son verilerin, yetkilileri tüketici fiyatlarından kaynaklanan tehdidin yeterince kontrol altına alındığı konusunda henüz ikna edemediğini gösteriyor. İngiliz sterlini bu gelişmeler ışığında dün günü %0,45 oranında yükselerek 1.3274 seviyesinden tamamladı.

Bugün İngiltere’den gelecek tüketici güven endeksi ve perakende satışlar verisi ile Avrupa’dan gelecek tüketici güven endeksi izlenecek.