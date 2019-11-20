Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Kasım 2019

Yurtiçi tarafta geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısındaki konuşmaları hareketliliğin artmasını sağladı. Erdoğan’ın; F35 meselesinde uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye’nin başka arayışlara gideceğini belirtmesi kritikti. ABD ile yaşanan sorunlar içerisinde küçük pürüzlerin kaldığını ve 100 Milyar Dolarlık Ticaret hedefine ulaşma kararlılığına vurgu yapması TL varlıkları açısından pozitif seyre destek oldu. Ayrıca Erdoğan, ABD BAşkanı Trump’ın, azil sürecinin gündemde olmasından kaynaklı temkinli durmayı tercih ettiğinin altını çizdi. Öte yandan Erdoğan ABD ile kronik sorunları derinleştirmek yerine, işbirliğini geliştirecek alanlara odaklandıklarını,görüşmelerde birçok meseleye kökten çözüm getiremediklerini ama bu meselelerin ilişkilere zarar vermesine izin vermediklerini tüm dünyaya gösterdiklerini belirtti.

ABD tarafına baktığımızda Yıl içinde Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında 3 defa faiz indirimine giden Fed, bu faiz indirimlerini politika değişikliği değil sigorta olarak tanımlamış ve son göstergelerin de faiz indiriminin ardından iyileşme gösterdiğini belirtmişti. Yılın son toplantısının yapılacağı Aralık ayında ise kurulun faiz indirimine gitmesi beklenmiyor, ancak ABD Başkanı Trump, faiz indirimlerinin devam etmesini istiyor. Önceki gün Beyaz Saray’da Trump ve diğer yetkililerle görüşen Fed Başkanı Powell’ın tutanaklarda belirtilen ifadeleri yetkililere de belirttiği açıklandı. Trump ise, Euro Bölgesi ve Japonya’yı örnek göstererek düşük faiz istediğini yineledi. Son yıllardaki başkanların aksine Fed’in bağımsızlığına karşın yüksek dozda eleştirilerde bulunan Trump, son olarak Fed’in en az Çin kadar ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtmesi kritikti.

Ticaret savaşları konusuna baktığımızda ise ABD Başkanı Donald Trump, Huawei ürünlerine yönelik ambargoyu 3. Kez 90 gün süreyle erteledi. 200’den fazla ABD şirketi tarafından yapılan baskı sonrası bu kararı alan Trump’ın bu hamlesi piyasaları bir miktar da olsa rahatlattı. Ancak ABD Başkanı Salı günkü kabine toplantısında, Çin ile ilişkilere dair yorumlarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerini anlaşma olmaması halinde daha fazla tarife uygulamakla tehdit etti. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü ise Kasım ayının başında, iki ülkenin eş zamanlı olarak tarifeleri geri çekmek konusunda anlaştıklarını bildirmişti. Daha sonra Trump, böyle bir konu olmadığını belirterek, ticaret anlaşmasına dair umutları azalttı.

İngiltere’de ise Başbakan Boris Johnson ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn 12 Aralık’taki erken genel seçim öncesinde ilk canlı televizyon programında karşı karşıya gelirken, tartışmaya Brexit damga vurdu. Programın ilk yarısı Brexit konusuna ayrıldı. Liderlerin bu konudaki politikalarını ifade ederken kullandığı tabirler ilgi çekti.

Johnson 31 Ocak’ta “Brexit’i gerçekleştirme” vadinde bulunurken, Corbyn, “Brexit’i halledeceğim” ifadesini kullanmayı seçti. Corbyn, iktidara gelmesi halinde AB ile 3 ay içinde yeni bir Brexit anlaşmasına varacağını ve bunu 6 ay içinde yeni bir referandumda halk oyuna sunacağını söyledi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7372 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7033 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3182 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,3735 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7144, EUR/TL kuru 6,3271 GBP/TL kuru ise 7,3761 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında Merkezi Hükümet Borç Stoğu açıklanacaken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Ham Petrol Stokları, Almanya’dan Üretici Fiyat Endeksi verileri takibimizde olacak.

20/11/2019 10:32