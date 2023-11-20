Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Kasım 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılı Kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcılar Anketi sonuçlarını yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı ile gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, enflasyon beklentilerinde hafif gerileme görüldü. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %68,01 iken, bu anket döneminde %67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %45,28 iken, bu anket döneminde %43,94 olurken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %25,82 ve %25,09 olarak gerçekleşti. Faiz beklentilerinde ise artış beklentisi sürdü ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde %33,68 iken, bu anket döneminde yüzde 37,80 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde değişmeyerek %4,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde %3,4 iken, bu anket döneminde %3,3 oldu.



Avrupa İstatistik Ofisi Ekim ayına ilişkin nihai tüketici enflasyonu verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlar öncü verileri tayit etti ve Euro Bölgesi’nde TÜFE Ekim ayında aylık bazda %0,1 olurken, yıllık bazda %2,9 olarak açıklandı. Eylül ayında TÜFE %4,3 seviyesinde bulunuyordu. Ekim ayında bölgede enflasyona en fazla katkı %1,97 ile hizmetlerden geldi. İkinci sırada %1,48 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri yer aldı. Avrupa Birliği’nde ise Eylül ayında yıllık bazda %4,9 olan TÜFE Ekim ayında %3,6’ya geriledi. Yıllık bazda en yüksek enflasyon %9,6 ile Macaristan’da görüldü. Çekya %9,5 ile ikinci sırada yer aldı. Güney Kıbrıs’ta ise TÜFE yıllık bazda %3,6 oldu.



İngiltere’de Ekim ayı perakende satış verileri açıklandı. Buna göre perakende satışlar aylık bazda %0,3 geriledi. Eylül ayı verisi ise eksi %0,9’dan eksi %1,1’e revize edildi. Ağustos - Ekim dönemini kapsayan üç aylık dönemdeki perakende satışlar da bir önceki üç aylık döneme göre %1,1 geriledi. Perakende satışların gerilemesindeki en büyük etkenlerin başında akaryakıt satışlarındaki düşüş oldu. Yükselen fiyatların etkisiyle akaryakıt satışları Ekim ayında %2 geriledi. Ekim ayında gıda satışlarındaki düşüş %0,3 olurken, gıda dışı perakende satışlar da %0,2 geriledi. Yapılan değerlendirmede, hayat pahalılığı krizi ve yağışlı havanın satışlardaki düşüşte etkili olduğu belirtildi.



İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, ülkede enflasyonun bankanın hedeflediği seviyeye çekilebilmesi için faiz oranlarının daha uzun süre kısıtlayıcı kalması gerektiğini söyledi. Ramsden, son enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde yavaşlama gösterdiğini söylerken, ancak hizmet sektörü enflasyonunun çok yüksek kaldığını ve bunun da enflasyonist baskıların daha fazla kalıcı olduğuna işaret ettiğini söyledi. İngiltere’de yıllık tüketici enflasyonu Ekim ayında %4,6 ile beklentilerün üzerinde gerileme göstermişti. Eylül ayında TÜFE %6,7 seviyesindeydi. Ancak TÜFE rakamları İngiltere Merkez Bankası’nın %2 hedefinin hala üzerinde bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsden’in ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva’dan da benzeri açıklamalar geldi ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasına hazırlıklı olunması gerektiğini, bunun 2024’e ve belki 2025’e kadar sürebileceğini söyledi. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde bir konuşma gerçekleştiren IMF Başkanı, küresel ekonominin bu yıl şaşırtıcı derecede dirençli olduğunu, ancak art arda gelen salgın ve savaş şoklarından toparlanma sürecinin yavaş ve düzensiz olmaya devam ettiğini aktardı. Enflasyonun yavaşladığını, ancak çekirdek enflasyonun hala geride kaldığını söyleyen Georgieva, “Sonuç olarak ne yazık ki faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması için hazırlıklı olmamız gerek.” İfadelerini kullandı.



Bugün Türkiye’de merkezi hükümet borç stoku açıklanacak. Almanya’da ÜFE verileri takip edilecek. Perşembe günü TCMB faiz kararı açıklanacak.



USDTRY 28,719, EURTRY 31,386 ve GBPTRY 35,840 seviyelerinde bulunuyor.