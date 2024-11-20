Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Kasım 2024

BİST100 endeksi dünkü işlem gününü 162 puan düşüşle negatif tamamladı. Ukrayna ve Rusya arasındaki jeopolitik gerginliğin tırmanması ile jeopolitik riskler, BİST100 endeksini de baskıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’da düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında basın toplantısına katıldı. Genel bir değerlendirme yapan Erdoğan, 2024 yılı sonunda Türkiye’de milli gelirin 1 trilyon 331 milyar dolara, kişi başına düşen gelirin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini beklediklerini ifade etti.

Dezenflasyon süreci hakkında konuşan C.B. Erdoğan, bu süreç için 2025 yılını işaret ederek kararlı duruşlarını sürdüreceklerini vurguladı. Ayrıca bölgesel risklerin ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bölgesel çatışmaların sona ermesi durumunda ekonomik iyileşmenin çok daha güçlü olacağını belirtti.

Avrupa'da Ekim ayı enflasyon verileri yayımlandı. Ekim ayı enflasyonu, beklentilere paralel olarak yıllık %2 artış gösterdi. Aylık bazda ise %0.3 artış kaydedildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Fabio Panetta, yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi, ekonomik büyümeyi engellememesi gerektiğini ifade etti.

Haftanın ikinci işlem gününde küresel piyasalarda tansiyonu yükselten Rusya-Ukrayna çatışmasının artçı şokları devam ediyor.

Salı günü Ukrayna’nın Rusya’ya saldırdığı haberi, ardından Rusya’nın nükleer doktrininde yaptığı değişiklikle uluslararası piyasalarda gözler jeopolitik risklere çevrildi.

Altın fiyatları güvenli liman talebiyle üçüncü gün üst üste yükseliş kaydederek ons başına 2.640 dolara yükseldi. Gümüş fiyatları ise Gümüş 30.997 dolar seviyelerinde işlem görmekte.

Trump'ın bir kripto para şirketini satın alacağı haberinden destek alan Bitcoin 94 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

Kripto paralar, 5 Kasım ABD seçimlerinden bu yana, yatırımcıların Başkan seçilen Trump'ın dijital varlıklara verdiği desteğin daha az kısıtlayıcı bir düzenleyici rejime yol açacağına ve durgun birkaç ayın ardından Bitcoin'e biraz hayat vereceğine yönelik beklentileri sayesinde yükseldi.

Petrol bir önceki seansta yatay kapanmasının ardından denge arayışını ikinci güne de taşıdı.

Brent petrol, varil başına 73 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 69 doların üzerinde seyretti.

EUR/TRY 36.62, USD/TRY 34.55, GBP/TRY 43.83 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün İngiltere bölgesinden gelecek TÜFE verileri takip edilecektir.