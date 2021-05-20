Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Mayıs 2021

Piyasalar dün Euro bölgesinden gelen enflasyon verisini takip etti. Gelen veriye göre Euro bölgesinde tüketici fiyat endeksi Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.6 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda ise yüzde 1.6 oranında gerçekleşti. Verilere genel olarak baktığımızda ise beklentilere paralel geldiği görüldü.

Diğer yandan piyasalar ABD kanadında FED’in gerçekleştirdiği son Para Politikası Kurulu Toplantısı’nın tutanaklarını takip etti. Tutanaklar dün yayınlandı ve üyelerin ekonominin hedeflerden uzak olduğunu vurgulamaları dikkat çekti.

27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Fed Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında faiz oranlarında değişikliğe gidilmemiş, varlık alımlarının da aynı hızda devam etme taahhütünde bulunulmuştu. Açıklanan tutanaklarda ise tahvil alımlarına dair ifadeler de yer aldı. Bazı üyelerin tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik değerlendirmelerinin önümüzdeki toplantılarda olabileceği belirtildi. 10 yıllık ABD tahvil faizi ise tutanaklar sonrası %1.7 düzeyine kadar yükseldi fakat piyasaların kapanışına doğru %1.67'li seviyelere geriledi

Haftanın dördüncü işlem gününde ise piyasalar ilk olarak Almanya kanadından gelecek olan ÜFE verisini takip edecek. Ardından gözler Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’a çevrilecek. Lagarde TSİ 15:00’da konuşma gerçekleştirecek. ABD tarafından gelecek olan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi ise hareketlilik yaratabilecek bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor

Kur tarafına baktığımızda ise dün güne 8,3559 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,4033 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,2285 GBPTL kuru ise 11,8596 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,3869 EUR/TL 10,227 GBP/TL kuru ise 11,836 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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20/05/2021 09:17