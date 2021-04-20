Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Nisan 2021

Piyasalarda yaşanan gelişmelere bakıldığında dün Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamaları takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, İlk çeyrekte %5 civarında bir büyüme öngördüklerini ikinci çeyrekte de baz etkisiyle çift rakamlı bir büyümenin söz konusu olacağını belirtti.

Diğer yandan dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye’de Şubat sonu itibari ile yurtdışı varlıkları 248.9 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 636 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haftanın ikinci işlem gününde ise piyasalar Almanya kanadından gelecek olan ÜFE verisini takip edecek. Euro bölgesinin lokomotif ekonomisinden gelecek bu veri ile birlikte Euro varlıklarında volatilite artacaktır. Bilindiği gibi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Euro bölgesinden gelen enflasyon verisi takip edilmiş ve veri ile birlikte Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 1.3 seviyesine çıktığı görülmüştü.

Öte yandan Bu haftanın önemli gündemlerinden birisini Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısı oluşturacak. Perşembe günü toplanacak Avrupa Merkez Bankası, borçlanma maliyetlerindeki artışın toparlanmayı raydan çıkarmasını önlemek için yakın zamanda artırılan tahvil alımlarının ilerideki hızına ilişkin bölünme işaretleri üzerine büyük olasılıkla baskı altında kalabilir.

Euro bölgesi halen kısıtlamalar ve üçüncü bir COVID-19 dalgası ile boğuşuyor, ancak ticari faaliyetler devam etmekte. Cuma günü Nisan ayı imalat satın alma yöneticileri endeksi, görünüm hakkında yeni ipuçları verebilir. Verilerde hızlı bir toparlanma sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alımını ne zaman yavaşlatacağına dair soruları gündeme getirebilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,0882 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,0863 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,7302 GBPTL kuru ise 11,3071 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,0986 EUR/TL 9,7679 GBP/TL kuru ise 11,3366 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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20/04/2021 09:15