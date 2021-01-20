Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Ocak 2021

Bu haftanın kritik gelişmelerinden ilki olan Janet Yellen'ın senatodaki onay konuşması dün gerçekleşti. ABD'nin yeni Hazine Bakanı Janet Yellen, Senato'da yaptığı konuşmada, "ABD zayıf dolar hedeflememeli, başkalarının da bunu yapmasına engel olmalıyız. Doların değeri piyasada belirlenmeli" dedi. Ayrıca Yellen yaptığı konuşmada İşsizlere ve küçük işletmelere yapılacak yardımın "karşılığını vereceğini" söylerken, koronavirüsten etkilenen ekonomiyi kurtarmak için kanun yapıcılara büyük adımlar atma çağrısında bulundu. Aynı zamanda ABD'nin Çin'in ticari ve ekonomik uygulamaları ile mücadele etmeye hazırlıklı olduğunu ve Biden yönetiminin zayıf dolar hedeflemeyeceğini söyledi.

Öte yandan ABD’de Kasım ayında gerçekleştirilen seçimi önde bitiren Biden bugün gerçekleştirilecek törenle başkanlık görevini devralacak. TSİ 19:15’te başlaması beklenen törende Biden saat 20:00’da yemin ederek ABD’nin 46. Başkanı olacak. Biden’ın göreve başlaması ile birlikte 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketi ise piyasaların odak noktasına yerleşecek.

Ayrıca Biden’ın Türkiye’ye yaklaşmının Trump’a göre farklı olup olmayacağı merak ediliyor. Biden’ın Dış işleri Bakanı adayı Antony Blinken dün Senato’da yaptığı konuşmada NATO müttefiki olan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alımının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Anthony Blinken yaptığu konuşmada, Türkiye'yi "sözde stratejik ortak" olarak tanımladı ve S-400 nedeniyle daha fazla yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Yeni güne baktığımızda ise piyasalar bugün Euro bölgesi ve İngiltere’den gelecek olan enflasyon verisini takip edecek. Yarın ise Avrupa Merkez Bankası toplanacak ve faiz oranı kararını açıklayacak. Faiz oranında bir değişiklik beklenmiyor fakat varlık alım konusundaki açıklamalar yakından takip edilecek.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,4817 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,4691 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0570 GBPTL kuru ise 10,1789 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,4430 EUR/TL kuru 9,0453 GBP/TL kuru ise 10,1752 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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20/01/2021 09:44