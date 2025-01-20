Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Ocak 2025

Türkiye'de Cuma günü ilerye yönelik önemli bir gösterge olan Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 27,05’e gerilediği görüldü. Ayrıca, ankette ay sonunda TCMB’nin faiz indirimi yapacağına dair bir beklenti oluştu ve politika faizinin 250 baz puan inidirim yapılarak yüzde 45’e çekileceği öngörüldü. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Küresel ekonomiden gelen olumlu veriler ve Türkiye'deki enflasyon düşüşü, bu ay faiz indirimi yapılacağına işaret ediyor. Bunun yanı sıra, yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3.1 seviyesinde sabit kaldı. Yıl sonu döviz kuru beklentisi ise bir önceki aya göre artarak 43 TL olarak öngörüldü.

Cuma günü Borsa İstanbul tarafında ise küresel piyasalardan gelen olumlu haberler, İsrail-Filistin anlaşma gelişmeleri ve faiz indirimi beklentisi etkili oldu. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1.13 artışla 9,977.94 puan seviyesinden kapattı. Haftalık bazda ise yüzde 0.68 oranında bir artış kaydedildi. Bu hafta diğer bir önemli haberlerden biri ise önemli kredi değerecelendirme kuruluşu olan Moody’s’in 25 Ocak’ta Türkiye değerlendirmesi yapması bekleniyor.

Avrupa tarafında, ABD’nin önümüzdeki süreçte daha içe kapanık bir ekonomi politikası benimseyebileceği tartışmaları dikkat çekti. Uzmanlar, bu durumun ABD ekonomisine zarar verebileceğini belirterek ilerleyen dönemde parasal gevşeme adımlarının gerekebileceğini ifade ediyor. Ancak Cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) temsilcisi, enflasyonun yüksek ve belirsizliklerin fazla olması nedeniyle faiz oranlarını düşürmek için acele edilmemesi gerektiğini söyledi. Öte yandan, Ukrayna-Rusya savaşını bitirmeyi hedefleyen Trump’ın girişimlerinin Avrupa üzerindeki olası etkileri tartışılıyor. Enerji maliyetlerinde düşüş gibi olumlu etkiler beklenirken, savaş nedeniyle Avrupa’da barınan mültecilerin iş gücü piyasasında yaratabileceği kayıplar endişe yaratıyor.

Pazartesi günü ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın göreve başlaması bekleniyor. Küresel çapta “Trump 2.0” dönemi olarak adlandırılan bu yeni dönemin önemli etkiler yaratacağı öngörülüyor. İlk gün itibarıyla yeni yasaların imzalanması beklenirken, ABD piyasaları resmi tatil nedeniyle bu etkileri hemen yansıtmayacak. Ayrıca, Cuma günü Trump ile Çin Devlet Başkanı arasında yapılan görüşme olumlu bir atmosfer yaratsa da, yatırımcılar arasında henüz tam bir güven oluşmuş değil. Görüşmenin dikkat çeken noktalarından biri, ABD’nin önemli bir sosyal medya platformu olan TikTok’a yönelik erişim yasağı oldu. Trump, uygulamanın ABD’de faaliyet göstermeye devam edebilmesi için “siyasi bir çözüm” arayacağını ifade etti, ancak yasağın ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Diğer önemli bir gelişme ise IMF’nin ABD ekonomisiyle ilgili yaptığı tahmin oldu. IMF, ABD ekonomisinin bu yıl güçlü iç talep ve sağlam iş gücü piyasası sayesinde yüzde 2.7 oranında büyümesini bekliyor. Bu oran, önceki tahmine göre 0.5 puanlık bir artışı ifade ediyor. Bununla birlikte, IMF, Avro Bölgesi için 2025 yılı büyüme tahminini 0.2 puan düşürerek yüzde 1.0’a çekti. Trump’ın gevşek düzenlemeler ve vergi indirimleri planlarının talebi artırması, harcamaları ve yatırımları hızlandırarak fiyatlarda yükselişe neden olabileceği değerlendiriliyor. Petrol piyasasında Ham petrol 77 dolar, Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2,709 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 102 bin dolar civarında işlem görmekte. Trump’ın bu günlerde resmi törene başa geçmesi ile birlikte artışa geçtiği görüldü.

Paritelerde USD/TRY 35.59, EUR/TRY 36.70, GBP/TRY 43.51 seviyelerinde işlem görüyor.