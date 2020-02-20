Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Şubat 2020

Dün öncelikli olarak Türkiye tarafında Merkez Bankası Faiz oranı kararı takip edildi. TCMB, yılın ikinci PPK toplantısında politika faizi olarak kullanılan bir haftalık repo faizini 50 baz puan indirerek %11,25’ten %10,75’e düşürdü. Bankanın açıklamasında politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapıldığı belirtilirken kredi büyümesinin enflasyon üzerindeki etkilerinin, koronavirüs salgınının sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkilerin yakından takip edildiği ifade edildi.

Metinde ise, enflasyon ve sermaye hareketlerine dair olumlu ifadeler azalırken, küresel ve yurtiçi büyümeye yönelik vurgu öne çıktı. Yapılan indirim "daha" ölçülü olarak nitelenirken, önceki metinde olduğu gibi enflasyondaki seyrin yılsonu tahminiyle uyumlu olduğu ve kararın enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak alındığı ifade edildi.

PPK toplantısı öncesi gün içi en yüksek 6,0790 seviyesini gören USD/TRY kuru, karardan hemen önce gün içi en düşük seviyeye indi ve 6,0520 seviyesinde işlem gördü. Kararın ardından ise ilk tepki olarak; USD/TRY 6,0775 ve EUR/TRY 6,5645 seviyesine yükseldi. Dolar’daki yükseliş gece yarısı da sürdü ve dolar gece 6,10 seviyesinin üzerini gördü.

Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerde ise herhangi bir anlaşamaya varılamazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası İdlib operasyonuna yönelik açıklamaları ve her an idlibe girilebileceği yönündeki söylemleri jeopolitik riskleri gündemde tutuyor. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Türk heyetle yapılan görüşmede İdlib konusunda yeni bir talep iletmediğini ve görüşmede iki ülkenin liderleri arasında İdlib'e ilişkin varılan anlaşmaların nasıl uygulanacağına dair nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Amerika tarafında ise üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ocak ayında beklentilerin üzerinde yükseldi. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ÜFE Ocak'ta 0.5 arttı. Bu, Ekim 2018'den beri görülen en büyük artış oldu. ÜFE yıllık bazda ise %1.3'ten % 2.1'e çıkarak mart sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Beklenti aylık % 0.1, yıllık % 1.6 artıştı. Beklentilerden oldukça iyi gelen ÜFE, ABD’de iç talebin ve üretici fiyatlarının son ayda yükseldiğini göstermekte.

Kur tarafına baktığımızda ise dün güne 6,0686 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,0842 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5767 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,8646 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,0890 , EUR/TL kuru 6,5752 , GBP/TL kuru ise 7,8611 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Tüketici güveni açıklanacakken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Perakende satışlar, Amerika’dan Ham Petrol Stokları ve Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı ararı takibimizde olacak.

20/02/2020 10:55