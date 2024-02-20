Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20 Şubat 2024

19 Şubat haftasına başlarken ABD’deki tatil genel olarak piyasalar açısından sakin bir gün izlenmesine neden oldu. Haftaya Cuma gün sonu kapanışına göre yüksek başlayan USDTRY kuru dün yatay hareket ederek günü 30.8460 seviyesinden tamamlarken, GBPTRY kuru hafif gevşeyerek 38.8920 ve EURTRY ise yükseliş kaydederek 33.2760 seviyelerinden günü tamamladı. Günü açarken USDTRY 30.88, EURTRY 33.25 ve GBPTRY 38.85 seviyelerinden fiyatlandığını görüyoruz.

BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde kayıplar yaşayarak günü tamamladı. Gün içinde en yüksek 9.404 seviyesini gören endeks, gün sonuna doğru bankacılık tarafına gelen satış baskısı ile 9.173 seviyesini test etti. Endeks günü 54 puan düşüşle 9.196 seviyesinden tamamladı. Endeksteki geri çekilme kar realizasyonu olarak değerlendirildi.

Dün gün içinde takip edilen haber başlıklarından biri de Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplanması oldu. Toplantıda 2024 – 2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durum ele alındığı belirtildi. Açıklamada tüm adımlarda önemli bir mesafe kaydedildiği ifade edilirken ilgili tüm kurumların etkin koordinasyon içinde atacakları adımlarla çeyrek sonunda tamamının hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de yaptığı açıklamalarda verimliliği, rekabet gücünü ve potansiyel büyümeyi artıracak yapısal reform çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.



ABD’de Presidents’ day sebebi ile dün kapalı olan piyasalar bugün açılıyor. Dün tatil sebebi ile yurt dışında işlem hacminin olduıkça düşük seyrettiğini gözlemledik. Dolar endeksinin çok hafif değer kazandığı günde EURUSD paritesinin 1.0779, GBPUSD paritesinin ise hafif gevşeyerek 1.2594 seviyesinden günü tamamladığını gördük. Haftanın geriye kalanında Avrupa ve Amerika’dan gelecek olan veriler büyük önem arz etmekte. En son gelen güçlü veriler ardından ABD için 2024 yılı faiz inidirm beklentileri toplam 150 baz puandan 90 baz puana inerken, Avrupa için 150 baz puan beklentiden 100 baz puan indirime revize edilmiş durumda.

Bugün veri gündemi açısından oldukça sakin bir gün. Piyasayı hareket ettirecek önemli bir veri açıklaması bulunmazken tek takip edilecek maddeler Avrupa cari h esap dengesi ve İngiltere Merkez Bankası başkanı Bailey’nin yapacağı konuşma olarak karşımıza çıkıyor.