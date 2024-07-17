Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 20/07/2024

1 günlük resmi tatil ardından açılan Türkiye piyasaları tatil öncesindeki yönünü korudu. BIST100 ABD başkan adayı Trump’ın seçilme ihtimaliyle artan risk iştahından faydalanarak günü kazançlar yaşayarak 11,139 seviyesinden tamamladı. Türk Lirası ise gelişmekte olan ülkelere paralel değer kaybını genişleterek USDTRY ‘nin gün içinde 33.1035 seviyesini görmesine neden oldu. Gün sonuna doğru bir miktar toparlayan kur günü 33.0550’den tamamladı. Bugün açılışta USDTRY 33.077, EURTRY 36.07 ve GBPTRY 42.915 seviyelerinde işlem görmekte.

Türkiye’de dün Haziran ayı bütçe dengesi sonuçları yayınlandı. Hazine ve Maliye bakanlığının yayınladığı verilere göre merkezi yönetim bütçe giderleri 866,5 milyar TL, bütçe gelirleri 591,2 milyar TL ve bütçe açığı ise 275,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 767,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 176 milyar TL oldu. Yıllık açık ise geçen aya göre kötüleşerek 1.639 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korurken, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya çıkardı.

IMF nisan ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

Yurt dışı tarafta dün Goldman Sachs’ın Fed faiz tahminleri ile ilgili raporu öne çıkan başlıklardan oldu. Goldman Sachs raporunda Fed'in Temmuz'da faiz indirmesi için 'sağlam gerekçe' olduğunu belirtirken, son dönemdeki cesaret verici fiyat verilerinin Temmuz ve Ağustos aylarında gelecek enflasyon verileri üzerinde olumlu etki yaratacağı beklentisi vurgulandı.

Altın, yatırımcıların Fed'in bu yıl faiz indirimine ilişkin daha güçlü tahminleri olması ve ABD siyasetine yönelik belirsiz görünüm nedeniyle yeni bir rekora imza attı.

Külçe altın, bir önceki seanstaki yüzde 1,9'luk yükselişin ardından ons ​​başına 2.475,81 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatları, sektör tahminlerinin ABD ham petrol stoklarında yeni bir düşüşe işaret etmesi ve Çin'deki zayıf talep görünümüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmasıyla üç günlük düşüşün ardından yatay seyrediyor.

Brent varil başına 84 doların biraz altında işlem görürken, ABD ham petrolü 81 dolara yakın.

Bugün İngiltere ve Euro Bölgesi’nde bugün TÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca ABD’^de bugün Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretim Endeksi takip edilecek.