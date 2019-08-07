Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Dün Türkiye tarafında Aylık Fiyat gelişmeleri raporu açıklandı. Açıklanan raporda enflasyonun Temmuz ayında aylık %1,36’lık artış göstermesinde ÖTV’nin sona ermesi ve zamların etkili olduğu belirtildi.

Diğer taraftan dün S-400 ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları takip edildi. Erdoğan, S-400 hava savunma sistemleri üzerinden Türkiye’nin Batı ile olan ilişkilerinin sorgulanmasının kesinlikle yanlış olduğunu ve Trump’ın doğru yaklaşımını sürdürdüğü takdirde S-400’ün ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyeceğini deklare etti.

Öte yandan ABD Merkezli banka olan JP Morgan ise Türkiye’de açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdiği raporunda, Temmuz ayında enflasyon artışında tek seferlik vergiler ve idari fiyat artışlarının etkili olduğunu belirtti. Değerlendirmede Türkiye'de enflasyonun Eylül ayında %10'un altına inebileceği, yılı ise yeniden yükselişle %14.0 civarında tamamlayacağı öngörüldü. JP Morgan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan Eylül ayında 125 baz puan, yıl sonuna kadar ise toplam 225 baz puan faiz indirimi beklediğinin altını çizdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's ise Türk lirasının dengelenmesiyle Türkiye'de son dönemde bankacılık krizi riskinin azaldığını belirtti. Kurumdan gelen açıklamalarda TL'nin son dönemlerde dengelenmesinin Türkiye'nin finansal sistemindeki duruma yardımcı olduğunu ancak özellikle sorunlu veya takipteki krediler açısından zorlukların sürdüğünü belirtti.

Avrupa’da ise Brexit’e dair gelişen olaylar gündemin odak noktasında kalmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn’ın, AB’den yeni tavizler elde edilmesi durumunda İşçi Partili parlamenterler Brexit anlaşmasını desteklemeye hazır ifadelerinde bulundu.

AB Yetkilileri ise, İngiltere’nin ‘’Anlamlı’’ bir Brexit müzakeresi yapacak bir durumda olmadığının altını çizdiler.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,5579 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,5283 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,1944 seviyesinden GBP/TL kuru ise 6,7283 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL kuru 5,5190 Seviyesinden, Euro/TL kuru 6,1879 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 6,7136 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında Hazine Nakit Dengesi takip edilecekken yurt dışı tarafta ise Almaya Sanayi Üretimi ve ABD’den Ham Petrol stokları verisi takibimizde olacak.