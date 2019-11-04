Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Yurt içi tarafta geçtiğimiz haftanın son işlem günü Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye notu takip edildi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Kuruluş, ülkenin not görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a yükseltti. Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, bu rahatlamalara gerekçe olarak, cari işlemler dengesinin iyileşmesi, Döviz rezervlerinin artması, ekonomik büyümenin devam etmesi, enflasyonun düşmesi, faiz oranlarının aşağı çekilmesine rağmen Türk lirasının değer kazanması, ve ABD'nin Suriye ile ilgili Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararının kaldırılması gösterildi.

Bugün ise yurt içi tarafta gündemin üst sıralarında sırasında Suriye eksenli jeopolitik risklerin durumu yer almaya devam edecek. Ayrıca, yine sabah saatlerinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon dataları da sene sonu enflasyon öngörüleri üzerinden Merkez Bankası’nın sonraki faiz hamlelerine dair vereceği ipuçları sebebiyle TL varlıklarında volatilite artışına neden olabilir.

Yurt dışı tarafta ise Çarşamba akşamı yayınlanan FED kararları ve FED Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon vurgusu sonrası Cuma günü merakla beklenen verilerde ABD Ekim ayı Tarım Dışı İstihdam verisi 89 Bin beklentilerine karşın 128 Bin ile beklentilerin bir hayli üzerinde gelirken Eylül ve Ağustos ayı gerçekleşmeleri ise olumlu yönde revize edildi. Ortalama Saatlik Kazançlar verisi ise aylık bazda yüzde 0.2 artış ile tahminlerin bir miktar altında kalırken yıllık bazda ise yüzde 3.0 ile beklentilere paralel olarak açıklandı. Ancak verinin bir önceki gerçekleşmesi yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik Oranı ise yüzde 3.6 olarak gerçekleşti

İngiltere tarafında ise Brexit’in ertelenmesi sonrası tüm odaklar 12 Aralık’ta yapılacak erken seçime çevrilirken seçim öncesi açıklamalar takip edildi. Muhafazakar Parti’nin olası koalisyon ortağı Brexit Partisi Başkanı Nigel Farage, Başbakan Boris Johnson’ın işbirliği tekliflerini kabul etmemesi durumunda tüm sandalyeler için mücadele edeceklerini belirtirken eğer seçimde başarısız olunursa Brexit’in bitebileceği konusunda uyarıda bulunması kritikti.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe işlem gününe 5,7205 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7124 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3791 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,3893 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,6993, EUR/TL kuru 6,3654 GBP/TL kuru ise 7,3720 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Yurt içi tarafta enflasyon rakamları açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Almanya ve Euro Bölgesi’nden İmalat PMI verisi, İngiltere’den ise İnşaat PMI verisi takibimizde olacak.

04/11/2019 14:52