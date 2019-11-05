Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye tarafında ki gelişmelere baktığımızda dün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK rakamlarına göre TÜFE, Ekim ayında ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 olarak gerçekleşti. Açıklanan bu rakam 2016 yılının Aralık ayından bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.

Ayrıca geçtiğimiz haftanın son işlem gününde uluslar arası değerlendirme kuruluşu Fitch’in açıkladığı raporda Türkiye’nin kredi notunu teyid etmesi ve not görünümünü “negatif”ten “durağan”a yükseltmesinin ardından TL tarafında yaşanan olumlu hava dün de enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla devam etti.

Açıklanan enflasyon rakamları baz etkisi ile tek haneye gerilemesine rağmen önümüzdeki aylarda çift hanede seyretmesi bekleniyor, ancak son rakamlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Aralık ayında da faiz indirimi yapması ihtimallerini güçlendirdi. Aralık toplantısına kadar olan süreçte açıklanacak datalar kur tarafında hareketliliğin artmasına neden olabileceğinden dikkatle takip edilmeli.

Euro tarafındaki gelişmelere baktığımızda ise açıklanan imalat PMI rakamı Ekim ayında 45.9 seviyesinde gerçekleşerek 45.7 seviyesindeki ilk tahmine yakın bir değer aldı. Zayıf gelen veri, bölge ekonomisini giderek kötüleşen bir yavaşlamadan kurtarmak için, Avrupa hükümetleri üzerindeki ek teşvik baskısını arttırdığını söyleyebiliriz.

Bunların dışında ABD cephesine baktığımızda ise; ABD Ticaret Sekreteri Willbur Ross, yakın bir zamanda ABD’li şirketlere Huawei’ye ürün satabilmeleri için lisans verileceğini açıklarken ABD ile Çin’in anlaşmanın ilk aşamasını bu ay içerisinde imzalayabileceklerini söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Brien ise anlaşmanın ilk aşamasının tamamlanmasına çok yakın olduklarını belirtti. Çin tarafından gelen haberlerde ise ülkenin resmi haber ajansı, Cuma günü yapılan müzakerelerde prensipler üzerinde fikirbirliğine gidiliğini belirtti. Çin Dış işleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda ise her iki ülkeninde çıkarına uygun bir anlaşmanın sağlanacağı konusunda iyimser oldukları vurgulandı. Gelen açıklamalar sonrası piyasa tarafında oluşan iyimserlik küresel risk iştahını toparladı.



Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,6993 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7341 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3812 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,3909 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7195, EUR/TL kuru 6,3680 GBP/TL kuru ise 7,3740 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Bileşik PMI rakamı ve Hizmet PMI rakamı, Amerika’dan Ticaret Dengesi ve Euro Bölgesi’nden Üretici Fiyat Endeksi verileri takibimizde olacak.

05/11/2019 11:05