Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Dün Türkiye tarafında piyasa açısından sakin bir gün geride kalırken baz etkisi ile birlikte yıllık bazda yüzde 8.55 seviyelerine gerileyen enflasyon rakamlarının ardından dikkatler TCMB’nin Para Politikası Toplantısına çevrilmiş durumda. Son 3 toplantısında toplamda 1000 baz puanlık bir indirime giden Kurul’un, Aralık toplantısında nasıl bir adım atacağı oldukça önemli olacaktır.

Öte yandan dün yaşanan gelişmeler arasında Türkiye Cumhur Başkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesi ve olası ABD ziyareti ile ilgili haberler takip edildi. Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra terörle mücadele ve ülkeler arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere bölgesel gelişmelerinde ele alındığı belirtildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ise iki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti

Euro Bölgesi’nde ise Bu yıl yavaşlama gösteren bölge ekonomisinde merkez bankası yetkililerinin belirttiği ılımlı yataylık Ekim ayında da devam etti. Son aylarda beklenti altında kalan PMI rakamları Ekim’de toparlama gösterdi. Dün açıklanan hizmet PMI 52,2 ve bileşik Markit PMI 50,6 ile beklentilerden yüksek geldi.

Bölge ekonomisindeki yavaşlama ve buna bağlı siparişlerde de düşüş yaşanması zincirleme olarak diğer göstergeler üzerinde de olumsuz etki yaratıyor, ancak Avrupa Merkez Bankasının genişlemeci politikasının ardından ilk etkilerin pozitif olduğu görülmekte.Avrupa Merkez Bankasının yeni başkanla mevcut politikayı ise devam ettirmesi bekleniyor.

Ticaret Savaşlarında ise ABD ve Çin heyetlerinin devam eden 1.faz Ticaret Anlaşması çerçevesinde Çin Yönetimi’nin talep ettiği 1 Eylül’deki tarifelerin kaldırılması konusuna ABD tarafının da sıcak baktığına dair haber akışları küresel risk alma iştahını canlı tutarak güvenli limanlardan çıkışı da devam ettirdi. İlerleyen günlerde konula ilgili gelecek olan açıklamalar oldukça önemli olacaktır.

Öte yandan dün Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye, 2020'ye ilişkin de yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e düşürdü. IMF, revizeye sebep olarak da "Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da görülen güçsüz büyüme ve bölgenin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'daki durgunluğu" gösterdi. IMF, Euro Bölgesi enflasyon tahminini ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye düşürdü.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7627 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7514 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3668 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,3934 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7443, EUR/TL kuru 6,3532 GBP/TL kuru ise 7,3779 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında Hazine Nakit dengesi verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı kararı, Avrupa Merkez Bankası aylık raporu, Amerika’dan İşsizlik Haklarından yararlanma başvuruları ve Almanya Sanayi Üretimi verisi takibimizde olacak.

07/11/2019 12:20