Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Yurt içi tarafta geçtiğimiz hafta jeopolitik ve siyasi risklerin durumu takip edilirken; Suriye eksenindeki azalan risklere karşın Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye dair belirsizliklerle kurlarda bir miktar yukarı yönlü ataklar gelmiş ancak sonrasında liderler arasında yapılan görüşme ile 13 Kasım’daki buluşmanın gerçekleşeceğine dair gelen açıklamalar ile TL lehine hareketler oluşmuştu. Bu hafta ise piyasaların odak noktasında 13 Kasım Çarşamba günü; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında düzenlenecek toplantı yer almakta. Çarşamba günü yapılacak görüşmede başta Suriye eksenli görüşmelerin yanı sıra 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi meselesi, F-35, S-400 ve Halkbank konusunun da ele alınacağı takip edilen haber akışları arasındaydı. Görüşme öncesinde ülke yetkililerinden gelebilecek açıklamalar bu anlamda kritik önem taşımakta.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın 18 Eylül’de atadığı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta gerçekleştireceği Beyaz Saray ziyaretinde Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminden vazgeçmesi için bizzat baskı yapacağını belirtti. Bununla birlikte “Türkiye S-400’lerden vazgeçmezse büyük olasılıkla yaptırım uygulanacaktır” vurgusunda bulunması kritikti.

Yurt dışı tarafta ise ABD ve Çin heyetlerinin devam eden 1.Faz Ticaret Anlaşması çerçevesindeki görüşmeleri kapsamında; Çin Yönetimi’nin talep ettiği 1 Eylül’deki tarifelerin kaldırılması konusuna ABD tarafının da sıcak baktığına dair gelen haber akışları küresel risk alma iştahını canlı tutarak güvenli liman ürünlerinden çıkışa neden oldu.

İngiltere tarafında ise İngiltere Merkez Bankası (BOE) geçtiğimiz hafta düzenlemiş olduğu toplantıda faizlerde bir değişikliğe gitmezken; küresel riskler ve buna bağlı global büyüme endişelerine vurgu yapması dikkatleri çekti. BOE’nin bu kararı sonrasında üyelerden bir kaçı faiz indirimini desteklediğini açıklaması da kritikti.

Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada İngiltere’nin “Aa2” seviyesinde olan kredi notunun sabit tutulduğu, fakat kredi notunun görünümünün durağandan negatife çevrildiği belirtildi. Moody’s’in açıklamasında İngiltere’nin kredi notunun ileride düşürülebileceği de belirtilirken, kamu borcunun yüksek seviyede bulunduğu hatırlatıldı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası nın yayınladığı aylık rapor takip edildi. ECB’nin raporunda; gelen veriler ve anket sonuçları 2019’un ikinci yarısında hafif ancak pozitif ekonomik büyümeye işaret ediyor ifadelerinin yanı sıra bu büyüme şekli zayıf global ticaret ve uzun süredir devam eden belirsizliklerden kaynaklandığı vurgulandı.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,7581 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7668 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3551 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü7,3656 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7710 , EUR/TL kuru 6,3634 GBP/TL kuru ise 7,3851 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, İmalat Üretimi, Sanayi Üretimi ve Ticaret Dengesi verileri takibimizde olacak

11/11/2019 10:57