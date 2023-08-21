Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi istatistiklerini yayımladı. Anketin, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlandığı bildirildi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %43,82 iken, bu anket döneminde %59,46’ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %33,21 iken, bu anket döneminde %42,01 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %19,04 iken, %22,54 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (USD/TRY) beklentisi bir önceki anket döneminde 28,46 TL iken, bu anket döneminde 29,82 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 31,42 TL iken, bu anket döneminde 34,58 TL olarak gerçekleşti.

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi önceki anket dönemine göre değişmeyerek %3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde %4,3 iken, bu anket döneminde %4 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde %19,17 iken, bu anket döneminde %19,19 olarak tahmin edildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası mevduatları artıracak, kur korumalı mevduatı (KKM) azaltacak bir düzenlemeye gitti. Sadeleşme süreci kapsamında, yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Banka tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetilmektedir. Böylece, Türk lirası vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.” İfadeleri kullanıldı.



Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği Temmuz ayı nihai tüketici enflasoynu verilerini yayımladı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti ve Euro Bölgesi’nde aylık bazda TÜFE %0,1 gerilerken, yıllık bazda %5,3 oldu. Haziran ayında bölgede yıllık TÜFE %5,5 seviyesindeydi. Avrupa Birliği’nde ise aylık bazda TÜFE %0 olarak açıklanırken, yıllık bazda %6,1 oldu. AB’de ise Haziran ayında yıllık TÜFE %6,4 seviyesinde bulunuyordu. Euro Bölgesi’nde enflasyona en fazla katkıyı aylık bazda %2,47 ile hizmetler ve %2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri yaptı. Yıllık bazda en yüksek enflasyon %17,5 ile Macaristan’da görüldü. Macaristan’ı %10,3 ile Polonya ve Slovakya takip etti. Güney Kıbrıs’ta aylık TÜFE %1,4, yıllık TÜFE %2,4 olarak açıklandı.



Bugün Türkiye’de merkezi hükümet borç stoku ve Almanya’da ÜFE verileri takip edilecek. Perşembe günü TCMB faiz kararı açıklanacak. 24-26 Ağustos tarihleri arasında ABD’de Jackson Hole Sempozyumu gerçekleştirilecek. Dünya genelinden merkez bankası başkanları, maliye bakanları ve akademisyenlerin katılacağı sempozyumda, genel olarak güncel küresel ekonomik durum ele alınırken, buradan gelecek değerlendirme ve mesajlar önem taşıyacak.



USDTRY 27,166, EURTRY 29,583 ve GBPTRY 34,607 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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