Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Aralık 2020

Yaşanan gelişmelere bakıldığında öncelikli olarak Cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı Aralık ayına ilişkin Beklenti Anketi takip edildi. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,18 seviyesine, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi de yüzde 10,84 seviyesine yükseldi. Aralık ayı anketine göre yıl sonu döviz kuru beklentisi ise 7,77 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti 7,89 TL olmuştu.

Hafta sonunda da birçok kritik haber akışı takip edilirken, özellikle de; İngiltere'de Covid-19 virüsünün mutasyona uğradığı ve yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğuna dair haber akışları piyasalar açısından tedirginlik unsuruydu.

Yapılan açıklamalarda İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede hızla yayılan koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığını, bu türün diğer türden % 70 daha hızlı yayıldığını, İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ise koronavirüs mutasyonunun kontrolden çıktığını belirtti. Öyle ki; Mutasyona uğramış virüs birkaç ülkeye daha sıçrarken, sınırların kapatılması ve ülke içi sıkılaştırılmış karantina tedbirlerini de beraberinde getirdi.

Türkiye’de İngiltere'de tespit edilen yayılma hızı daha yüksek koronavirüs nedeniyle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Piyasalarda ise dolar, birçok ülkenin COVID-19 tecrit uygulamalarını sıkılaştırmasının artından yatırımcıların güvenli gördükleri dolara yönelmeleri sonucu değer kazandı.

Brexit tarafında ise taraflar Avrupa Parlamentosu'nun bir anlaşmaya varılması için öngördüğü 20 Aralık tarihinde de anlaşmaya varamadı. İngiltere tarafı ana anlaşmazlık unsurlarının devam ettiği uyarısında bulundu. Cumartesi günü başmüzakerecilerin anlaşmazlık çıkaran konular üzerinde orta yolu bulma çabalarının başarısız olmasının ardından Pazar günü yapılan müzakereler sonuçsuz kaldı. İki taraf arasında aylardır anlaşmayı kilitleyen konular olan balıkçılık ve devlet teşvikleri konusunda anlaşmazlık yine çözülemedi.

Gelinen durumda ise Avrupa Birliği'nin daha önce görülmeyen bir adım olan anlaşmayı geçici olarak onaylaması ya da İngiltere'nin birlikten ticaret anlaşması olmadan çıkması masada öne çıkan olasılıklar arasında yer alıyor.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğiöiz haftanın son işlem gününe 7,7261 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,6628 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,3431 GBPTL kuru ise 10,3075 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru7,6909 EUR/TL kuru 9,3680 GBP/TL kuru ise 10,2606 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu habere tepkiniz:



21/12/2020 09:28