Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Aralık 2022

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici güveni Aralık ayında bir önceki aya göre gerileme gösterdi ve 75,6 oldu. Kasım ayında endeks 76,6 ile bir yılın zirvesini görmüştü. Katılımcıların mevcut ve geleceğe yönelik genel ekonomik beklentilerini ölçen endeksin, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümserliğe işaret ediyor.

Euro Bölgesi’nde ise tüketici güveni Aralık ayında yükseliş gösterse de eksi seviyelerde kalmaya devam etti. Kasım ayında eksi 23,9 olan endeks, Aralık ayında eksi 22,2 oldu.



Almanya’da üretici enflasyonu Kasım’da aylık bazda %3,9 gerileme kaydetti ve iki ay üst üste düşüş gösterdi. Yıllık bazda ise %30,6 beklentisine karşın ÜFE %28,2 gelerek, son 9 aylık en düşük yıllık üretici enflasyon oranı oldu. Üretici enflasyonundaki gerilemede enerji fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğu belirtildi.



Türkiye’de asgari ücreti belirlemek için dün 3. toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan uzlaşı çıkmadı. Asgari ücretin 4. toplantının ardından belirlenmesi bekleniyor. Toplantı tarihi henüz netleşmiş değil. Bazı kaynaklar asgari ücretin 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası açıklanabileceğini belirtti.

Bugün Almanya ve ABD tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 18,659, EURTRY 19,796 ve GBPTRY 22,692 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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21/12/2022 09:23