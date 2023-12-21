Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Aralık 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Endeks, Kasım ayında 75,5 iken Aralık ayında %2,6 oranında artarak 77,4 oldu ve Temmuz ayından bu yana en yüksek değeri aldı. Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu 61,3’ten 63,4’e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 74,5’ten 76,1’e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 73,4’ten 75,8’e yükselirken, Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 92,6’dan 94,5’e çıktı. 0-200 arası değerlenen tüketici güven endeksinde 100 değerinin altı tüketici güveninde kötümserliğe işaret ediyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yılın son faiz toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanırken, bazı yabancı kurumlar da faiz kararı ve 2024 kur tahminlerini paylaştı. Fransa merkezli Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB’nin politika faiz oranını 250 baz puan artırarak %42,50’ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu. TCMB’nin Ocak ayında bir 250 baz puanlık artış daha yaparak politika faizini %45’e yükseltebileceğini söyleyen Drimal, enflasyonun Mayıs 2024’te %68’e kadar yükseldikten sonra hızla düşerek 2024 sonunda %39’a kadar inebileceğini tahmin etti. Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Direktörü Christian Wietoska ise, para politikası duruşundaki dönüş ve seçimlerden beri alınan mali önlemlerin TL’yi desteklediğini söyledi. “Kurun özellikle seçimlere doğru reel bazda çok iyi performans göstereceğine inanıyoruz.” İfadelerini kullanan Wietoska, 2024 sonu itibariyle Dolar/TL kuru hedeflerinin 36 olduğunu ve nominal anlamda değer kaybının çok kademeli olacağına inandıklarını söyledi. Wietoska, TCMB’den bugünkü toplantıda 250 baz puan faiz artışı beklediklerini de kaydetti. Kurumun tepe faiz beklentisi %42,5-45 seviyesinde olurken, TCMB’nin 2024’ün 4. çeyreğinin başı itibariyle faiz indirimlerine başlayabileceğini öngördüler.



Son günlerde Almanya tarafından gelen kötümser veriler, pazar araştırma şirketi GFK’nın (Growth From Knowledge), yayımladığı tüketici güven endeksi verileri ile yerini biraz olsun iyimserliğe bıraktı. Tünelin sonunda ışık mı var? başlığıyla yayımlanan sonuçlara göre, Almanya’da tüketici güveni yıl sonunda iyileşmeye başladı. Gelir beklentileri ve satın alma isteği gözle görülür bir büyüme gösterdi ve ekonomik beklentiler de bir miktar iyileşti. Aralık 2023’te eksi 27.6 olan tüketici duyarlılık endeksinin, Ocak 2024 yaklaşırken eksi 25.1 puana yükseldiğini belirtildi. Tüketici güven endeksinde bu ayki olumlu gelişme özellikle gelir beklentilerine dayanıyor. Aralık ayında gösterge bir önceki aya göre 9,8 puan arttı ve eksi 6,9 puana yükseldi. Gelir beklentileri iyileştikçe satın alma isteği de gözle görülür biçimde artıyor. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir durgunluk döneminin ardından gösterge 6,2 puan yükseldi ve şu anda eksi 8,8 puanda bulunuyor. Önemli artışa rağmen, satın alma isteğinin şu anda hala 2020/2021 Kovid-19 salgınının iki karantina dönemindeki seviyenin altında olduğu da vurgulandı. Anketlere katkıda bulunan Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü tüketici uzmanı Rolf Bürkl, “Mevcut artışın tüketici duyarlılığında sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcını temsil edip etmediğini zaman gösterecek” İfadelerini kullandı. Bürkl, “Tüketicilerin hala büyük endişeleri var. Jeopolitik krizler ve savaşlar, hızla artan gıda fiyatları ve 2024 yılı bütçesine ilişkin tartışmalar belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Sonuç olarak tüketici duyarlılığı şu anda hala çok düşük.” Açıklamasını yaptı.

ABD tarafında da Conference Board tarafından yayımlanan tüketici güven endeksi sonuçları olumluydu. Conference Board Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında aşağı yönlü revize edilen 101 değerinden Aralık ayında 110,7’ye yükseldi. Tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerine dayanan Mevcut Durum Endeksi geçen ay 136,5’ten 148,5’e yükseldi. Tüketicilerin gelir, iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli görünümlerini yansıtan Beklentiler Endeksi, Kasım ayında aşağı yönlü revize edilen 77,4 değerinden Aralık ayında 85,6’ya yükseldi.



ABD ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında enflasyon ile mücadelesi daha zorlu geçen İngiltere tarafında da olumlu gelişmeler var. Kasım ayında aylık bazda %0,2 artış beklentisine karşın TÜFE’de %0,2 gerileme görülürken, yıllık bazda TÜFE %3,9 oldu ve son 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Ekim ayında yıllık TÜFE %4,6 seviyesindeydi. Enflasyona en büyük aşağı yönlü katkı ulaştırma, eğlence ve kültür ile gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, enflasyonun yıl başından bu yana yarıdan fazla düştüğünü söyledi. Hunt, “Ancak birçok aile hala yüksek fiyatlarla mücadele ediyor. Bu nedenle yaşam maliyeti baskılarını azaltmaya yardımcı olacak tedbirlere öncelik vermeye devam edeceğiz.” Açıklamasını yaptı



Bugün TCMB faiz kararı, ABD GSYİH, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia FED imalat aktivite endeksi takip edilecek.



USDTRY 29,140, EURTRY 31,887 ve GBPTRY 36,819 seviyelerinde fiyatlanıyor.