Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Ekim 2021

Bugün saat 14:00’te açıklanacak faiz kararı öncesinde dün kurlarda düşüş gözlendi. Art arda gelen rekor seviyeler sonrası USDTRY dün %1’e yakın aşağı yönlü hareket etti. Bugünkü TCMB toplantısında, genel piyasa beklentisi 50-100 baz puan faiz indirimi olsa da, dövizdeki yükseliş, risk priminin (CDS) 450 dolaylarına gelmesi, TCMB’yi beklemeye de yöneltebilir. Ancak PPK’da görevden alınan üç isim ve Kavcıoğlunun daha önce yaptığı “kurdaki gelişmelerin faiz indirimiyle ilgisi yok” açıklaması, faiz indirimi olasılığını güçlendiriyor.

Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayı raporu verilerine göre, tüketici fiyatları yıllık bazda %3,4 seviyesinde artış kaydetti. Aylık bazda ise Eylül ayı TÜFE rakamı %0,5 yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylülde yıllık bazda %3,1 artış kaydetti. TÜFE, Ağustosta yıllık %3,2 artmıştı. Aylık bazda ise %0,4 yükseliş gerçekleşti. Bir önceki ay yükseliş %0,5 olmuştu. İngiltere Merkez Bankası'nın yükselen enflasyonu frenlemek için yıl sonundan önce politika faizi artırımına gitmesine ilişkin piyasa beklentileri artmış bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 12 bölgesel şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin Eylül ve Ekim başında ılımlı seviyede büyüdüğü, ancak bazı bölgelerde büyüme hızının tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, işgücü kıtlığı ve delta varyantı sebebiyle yavaşladığı kaydedildi.

Günün en önemli verisi Türiye’deki faiz kararı olacak. Ayrıca ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Euro Bölgesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Dün aşağı yönlü hareketlerle günü 9,213 ile kapatan USDTRY, bugün piyasada 9,245 dolaylarında fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,789 ve GBPTRY kuru ise 12,775 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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21/10/2021 08:55