Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Ekim 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların 100 baz puan indirim beklentisine karşın politika faizini 150 baz puan indirerek %10,50 seviyesine çekti. Yapılan açıklamada, Kasım toplantısına işaret edilerek, “benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesi gündeme alındı.” İfadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamaların ardından, Kasım toplantısında da 100-150 baz puan bandında faiz indirimi yapılacağı ve daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temennide bulunduğu, tek haneli faiz bölgesine gelineceği tahmin ediliyor. Sıradaki toplantı 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

İngiltere’de Başbakan Liz Truss dönemi 44 günün ardından sora erdi. Truss, son dönemde yaşanan çalkantıların ardından dün istifa ettiğini açıklarayak, İngiltere’de en kısa süre görevde kalan başbakan oldu. Vergi indirimleri paketinin açıklanmasının ardından, GBPUSD paritesi tarihi dip seviyeleri görmüş, Truss baskılara dayanamayarak Maliye Bakanı Kwarteng’i görevden almıştı. Yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise, gelir vergisi kesintisi planının süresiz olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Yeni başbakanın 31 Ekim’de açıklanacak yeni ekonomi patikasından önce belirlenmesi bekleniyor.



Almanya’da Eylül ayı üretici enflasyonu zirve seviyelerde kalmaya devam etti. ÜFE, özellikle enerji fiyatlarının etkisiyle aylık bazda %2,3 artış gösterdi. Yıllık bazda artış %45,8 oldu. Almanya İstatistik Ofisi açıklamasına göre, Eylül ayı enerji fiyatları, geçen yılın ayni dönemine göre %132,2 artış gösterdi.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 12 bin düşerek 214 bine geriledi ve son 3 haftanın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Başvurulardaki düşüş, istihdam piyasasının ABD’de güçlü kalmaya devam ettiğini teyit etti.

Avrupa Birliği, Rusya’ya insansız hava aracı gönderdiği gerekçesiyle İran’a ek yaptırım kararı aldı. Diğer yandan AB üyesi ülkelerin liderleri doğalgaza tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşma sağlayamazken, tavan fiyatın olası sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Bugün İngiltere ve Türkiye’de tüketici güven endeksi ve İngiltere perakende satış verileri takip edilecek.

USDTRY 18,591, EURTRY 18,154 ve GBPTRY 20,812 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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21/10/2022 09:05