Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Ekim 2024

BİST-100 endeksi, Cuma günkü işlem gününe; 16 puan civarında pozitif başladı. Yukarı tarafta 9.070,02 puan seviyesinin test edilmesi sonrasında seansın sonunu yüzde 2,32 oranında sert düşüşle 8.793,61 puan seviyesinden haftayı noktaladı.

TCMB, geçtiğimiz Cuma günü Ağustos ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre; Dış Varlıklar 2023 yılsonuna göre yüzde 5,8 oranında artışla 351,9 milyar dolar düzeyinde yer alırken, Yurt Dışı Yükümlülükler ise yüzde 4,2 oranında artışla 679,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) 51. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Bu konuşmada: Enflasyonla mücadelede kayda değer mesafe alındığını, ancak bu mücadelenin tek ayaklı olmadığını söyledi. Mali disiplinden asla taviz vermediklerini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca: Enflasyonla mücadele sonrasında, sırada yapısal reformların olduğunu belirtti.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler gündemin ilk sırasındaki yerini korumaya devam ediyor. İsrail, Lübnan’da Hizbullah’ın ekonomik kalelerini ve örgüt tarafından kullanılan bir finans kuruluşunu hedef alan bir askeri operasyon başlattı.

Bloomberg'in haberine göre üst düzey bir İsrailli istihbarat yetkilisi, saldırının amacının Hizbullah’ın savaş sırasında ve daha sonra yeniden inşa ve silahlanma kabiliyetlerini hedef almak olduğunu söyledi.

Altın, Orta Doğu’daki çatışmanın tırmanması ve ABD seçimlerinin etkisiyle rekor seviyeye tırmandı. Ons altının fiyatı ve dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre de altının gramı ilk kez 3 bin TL'yi gördü.

Külçe altın ise yüzde 0,4'e kadar yükselerek ons ​​başına 2.731 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve geçen haftanın zirvesini birkaç dolar aştı.

Petrol, geçen hafta yaklaşık yüzde 8 düştükten sonra, Lübnan’dan atılan İnsansız Hava Aracı’nın, Netanyahunun evinin olduğu bölgeye düşmesi nedeniyle yükselişe geçti.

Küresel endeks Brent, varil başına 73 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 69 dolara yakın seyretti.

Yakın Coğrafya Türkiye’de ekonomik takvimde; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak olan Merkezi Yönetim Borç Stoku verilerini takip edeceğiz. Çin Merkez Bankası’nın 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını(LPR) indirmesinin yankılarının ve jeopolitik risklerin takip edileceği küresel tarafta ise, ekonomik takvimde de; Almanya’nın ÜFE oranlarını izleyeceğiz.

Dolar / TL 34,247, EUR/TL 37,228, STG/TL 44,666