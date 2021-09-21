Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Eylül 2021

Piyasalar dün haftanın ilk gününde genel olarak negatif seyretti. Fed’i yarınki toplantısını fiyatlamaya çalışan piyasalar, ayrıca Çinli gayrimenkul şirketi China Evergrande Group’un borç krizinde olmasından dolayı zincirleme olumsuz bir etki yaşıyor. Çin emlak devi Evergrande’nin finansal sistemi tehdit eden borç krizinde bu hafta önemli bir viraj alınacak. 300 milyar dolardan fazla borcu bulunan Evergrande’nin iki bonosu için perşembe günü faiz ödemesi yapması gerekiyor. Bunların yanında Dünya borsalarında yaşanan satışlarda ana gösterge olarak; Biden’in 4 trilyon dolarlık paketinin gidişatının belirsizliği, ABD borç tavanını yükseltme veya askıya alma ihtiyacından kaynaklanan riskler, geniş kredi imkanlarının yaratacağı hasar, ekonomik büyümede yavaşlama ve sıkı para politikasına geçişle risk iştahındaki düşüş görülüyor. Tüm bunların yanında Korona virüs vakalarının seyri de önem arz ediyor. Asya borsalarında başlayan satışlar Avrupa ve ABD’ye sıçradı. Asya %3, Avrupa ve ABD borsaları %2 leri gören kayıplar yaşadı.

Türkiye ise hem Çarşamba gün ABD’den gelecek haberleri, hem de perşembe günkü TCMB faiz kararını bekliyor. Genel olarak Dünya borsalarındaki satış Türkiyede’de görüldü ve BİST 100 %2 civarı düşüş yaşadı. Ayrıca Perşembe günü çok beklenmese de faiz indirimi gelme olasılığı dövizde yukarı yönlü hareketleri artırdı. Dün 8,720’leri gören USDTRY kuru Temmuz sonrası en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Her nekadar gün sonu 8,672’lere doğru gevşese de, aylık bazda %4 civarı artış yaşamış görünüyor.

USDTRY kuru hem dolar göstergesinin yükselmeye devam etmesi, hem de bu haftaki para politikalarındaki belirsizliğin de etkisiyle, yukarı yönlü hareketlerne devam ediyor. Dün günü 8,672 ile kapatan USDTRY, bugün piyasada 8.668 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,167, GBPTRY kuru ise 11,860 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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21/09/2021 10:42