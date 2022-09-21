Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Eylül 2022

Tüm piyasaların merakla beklediği FED kararı öncesi Türk Lİrasın’da tedirginlik kaynaklı hafif değer kaybı dün de kendini gösterdi. Uzun bir süredir 18.20’li seviyelerde takılı kalan USDTRY son iki gündür 18.30 seviyesinin üzerini test ediyor. Dün gün içerisinde 18.3335 seviyesine kadar yükselen kur günü 18.3080 seviyesinden tamamladı. Öte yandan son günlerde gündemi meşgul eden ve ABD ile bağların gerilmesine sebep olabilecek F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile ilgili konu hakkında Reuters’a düşen habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ABD’li senator ile New York’ta yaptığı görüşmeden konu ile alakalı olumlu geri dönüş alındı. Son dönemde Yunanistan’la yaşanan hava sahası ihlali gerginliği ve Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılmasına ilaveten F-16 satın alımına ilişkin konularda ABD ile ayrı düşülmesi ve konuların çözüme kavuşturulmaması ihtimali Türk Lİrası için bir tehlike arz etmekte idi.

ABD’de FED kararı öncesi açıklanan konut satışları verisi %.3 beklentiye kıyasla %12.2 artış göstererek yüzleri güldürdü. Buna kıyasla önümüzdeki aylardaki konut başlangıçları için ipucu iteliği taşıyan inşaat izinleri verisi ise %10 düşüş kaydetti. Bu gerilemenin yükselen konut kredisi faizleri ve yüksek fiyatları önderliğinde inşaat sektörü üzerinde önümüzdeki aylarda daha ciddi baskı oluşturması beklenmekte. Hisse senedi piyasalarına bakıldığında ise faiz kararı öncesi piyasalardaki satımların devam ettiği görülmekte. Piyasa analistleri piyasanın 75 baz puan için fiyatlandığını ve süpriz şekilde daha Şahin bir artış gelmesi durumunda bunun etkilerinin dah aşiddetli bir şekilde gözlemleneceğini belirtmekte.

Avrupa tarafına baktığımızda EUR’nun Amerikan Doları karşısında baskılanmaya devam ettiğini görüyoruz. Dün açıklanan verilere göre Avrupa’nın en büyük ekonomisini barındıran Almanya’da üretici fiyat endeksinin rekor tazeleyerek %45.8 seviyesinde açıklandığını gördük. Bunun sebebi olarak Rusya’nın doğalgaz arzını kısması ardından yaşanan enerji fiyatlarındaki artış gösterilmekte. Söz konusu gelişmeler Avrupa’daki enflasyon sorununun yakın zamanda çözümlenemeyeceğine işaret etmekte. Enflasyon ile mücadele kapsamında AMB yetkililerinden sürekli faiz oranlarının artışını destekleyen açıklamalar gelirken, en son Başkan Lagarde yaptığı açıklamada aşırı enflasyon ile mücadele edebilmek için faiz oranlarını ekonomik büyümeyi sınırlayacak bir seviyeye kadar yükseltebileceğini açıkladı. Lagarde, ayrıca, yüksek enflasyonun ekonomik davranışları yönlendirmesine ve kalıcı bir problem dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirterek Avrupa bölgesi için faiz artışlarının yolda olduğunun sinyalini verdi.

Güne başlarken Türk Lirasına baktığımızda Amerikan Dolarına karşı 18.309, Avrupa Para Birimine karşı 18.23 ve İngiliz Sterlinine karşı 20.809 seviyesinden işlem görmekte.

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21/09/2022 09:25