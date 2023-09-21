Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (21 Eylül 2023)

ABD Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini %5,50 ile sabit bıraktı. Karar metninde, son göstergelerin ekonomik aktivitenin güçlü bir hızla genişlediğine işaret ettiği belirtildi. İstihdam piyasasının son aylarda yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü ve işsizlik oranının düşük kaldığı vurgulandı. Enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi. FED’in ekonomik göstergelere ilişkin öngörüleri de yayımlandı. FED, Haziran toplantısında 2023 büyümesi için %1 olan beklentisini bu toplantıda %2,1’e yükseltti. 2024 büyüme beklentisi %1,1’den %1,5’e çıkarken, 2025 büyüme beklentisi %1,8’de korundu. FED 2023 işsizlik beklentisini %4,1’den %3,8’e düşürdü. 2024 ve 2025 işsizlik beklentisi %4,5’ten %4,1’e indirildi. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi PCE’de (kişisel tüketim harcamalarında fiyatlarda görülen ortalama artış) 2023 için beklenti %3,2’den %3,3’e çıkarılırken, 2024 beklentisi %2,5 seviyesinde korundu. Diğer yandan FED yetkilileri bu yıl için bir faiz artışı daha öngördü. 19 üyeden 12’si bu yıl bir faiz artışı daha beklediklerine işaret etti. FED’in sıradaki toplantıları 1 Kasım ve 13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı gerçekleştirdi. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin enflasyonu %2’ye düşürme hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduğunu belirten Powell, uygun olması durumunda komitenin faizleri daha yüksek seviyeye çıkarmaya hazır olduğunu söyledi. Powell, ekonomide yumuşak inişin olası olduğunu, ancak dikkatli olmaları gerektiğini de ifade etti.



İngiltere’de tüketici enflasyonu beklentilerin altında açıklandı. Aylık bazda %0,7 beklentisine karşın %0,3 olarak açıklanan TÜFE, yıllık bazda ise %7 beklentisine karşın %6,7 oldu ve 2022 Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Enerji ve gıdanın hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %6,9’dan %6,2’ye geriledi. ABD yatırım bankası Goldman Sachs ve Japonya merkezli finans şirketi Nomuro analistleri, sürpriz şekilde gerileyen enflasyon sonrası ülkede faizlerin zirveyi görmüş olabileceği değerlendirmesinde bulundu. İngiltere Merkez Bankası Ağustos toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak son 15 yılın zirvesi olan %5,25 seviyesine çıkarmıştı. Enflasyon verisi öncesi bugün gerçekleşecek toplantıda 25 baz puan artışa kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak ekonomist tahminleri, 25 baz puan artış ile faizin sabit bırakılacağı yönünde ikiye ayrılmış durumda.



Bugün TCMB ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı yakından takip edilecek. Geçtiğimiz ay 750 baz puan ile beklentilerin üzerinde artışa giden TCMB, bugün de 500 baz puan seviyesinde bir artışa gitmesi bekleniyor. Ancak burada da farklı görüşler var. İngiltere merkezli Barclays Eylül toplantısından daha sınırlı bir artış beklediklerini ancak çok daha keskin bir hamleyi de ihtimal dışı görmediklerini açıklamıştı. Fransa merkezli finans şirketi Societe Generale analistleri, TCMB’nin bugünkü toplantısında 600 baz puanlık bir faiz artışına gideceğini beklerken, Bloomberg HT’nin gerçekleştirdiği ankette ise 500 baz puanlık bir artış beklentisi görülmüştü. Türkiye ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı yanında bugün Türkiye ve Euro Bölgesi tüketici güven endeksleri ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları da takip edilecek.

USDTRY 27,016, EURTRY 28,733 ve GBPTRY 33,274 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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