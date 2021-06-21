Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Haziran 2021

Geçtiğimiz haftaya genel olarak baktığımızda gündem oldukça yoğundu. İlk olarak piyasalar ABD kanadında FED’in gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısını takip etti. FED’in şahin bir duruş sergileyerek enflasyon tahminlerini yukarı yönde revize etmesi ve 2023 yılında iki faiz artışını işaret etmesinin ardından Toplantı sonrasında dolar endeksinde değer artışı hız kazanırken; dolar çoğu para birimi karşısında olduğu gibi TL karşısında da değer kazanımları yaşadı.

Ardından gözler TCMB’ye çevrildi ve banka Haziran ayı PPK toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında banka beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve karar metninde kararlı sıkı duruş vurgusu dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta TL’nin dolar karşısındaki performansına baktığımızda ise yaklaşık olarak yüzde 4 civarlarında değer kaybı yaşadığı görülüyor

Diğer yandan piyasalar Euro bölgesinden gelen enflasyon verisini takip etmiş ve Euro bölgesinde TÜFE Mayıs ayında tahminlere paralel olarak yüzde 2 seviyesine yükselmişti. Aşılamalar ile birlikte Euro kanadında pandemi yasakları yavaş yavaş esnetilirken, önümüzdeki dönemlerde enflasyonunda yüzde 2.5 seviyelerine yükselebileceği bekleniyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar değer kazanırken, dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerilediği görüldü. Türk Lirası da yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Dolar/TL kuru ilk işlemlerde 8,78'in üzerini test etti. İlgili değer kaybının yaşanmasında Fed cephesinden gelen şahin tonlu açıklamalar da etkili oldu. St. Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı açıklamalarda, ABD ekonomisinin açılmasıyla iyi bir yıl beklediklerini ve enflasyonun beklentilerden hızlı arttığını ifade ederken, Fed’in biraz daha şahin duruşa yönelmesinin doğal bir durum olduğunu belirtti.

Yeni haftanın ilk işlem gününün ekonomik takviminde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde ve New York FED Başkanı John Williams’ın konuşmaları takip edilecek.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 8,7180 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,7257 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,3487 GBPTL kuru ise 12,0493 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,7733 EUR/TL 10,4044 GBP/TL kuru ise 12,1060 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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21/06/2021 10:26