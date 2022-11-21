Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Kasım 2022

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu B ve görünümünü negatif olarak teyit etti. Fitch, Türkiye’de 2023 için enflasyonun ortalama %59 seviyelerinde olacağını öngörürken, 2022 büyüme tahmini %5,6 ve 2023-2024 büyüme tahmini %2,9 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiği Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %67,78’ten %68,06’ya çıkarken, yıl sonu USDTRY beklentisi 19,82’den 19,54’e düştü. 12 ay sonrası USDTRY beklentisi ise 23,35 oldu. Bu yıl için Gayri safi yurt içi hasıla büyüme beklentisi %5,1 olarak açıklanırken, gelecek yıl ise %4,1 olarak tahmin edildi.

İngiltere’de tüketici güveni Eylül ayında eksi 49 ile tarihi dip seviyeleri görmesinin ardından Ekim ayında başlayan yükselişini Kasım ayında da sürdürdü. Kasım ayında eksi 44 olarak açıklanan İngiltere tüketici güveninde, ölçüm yapılmak için kullanılan 5 faktörün tamamının yükseliş gösterdiği belirtildi.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bankanın hedefinin 5 kat üstünde seyreden enflasyonda düşüşü sağlamak için, faizlerin ekonomik büyümeyi sınırlayacak seviyelere yükselmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası’nın orta vadeli enflasyon hedefi %2 olsa da, Ekim ayında Euro Bölgesi enflasyonu %10,6 olarak açıklanmıştı. Sıradaki faiz kararı toplantısı 15 Aralık tarihinde gerçekleşecek.

Bugün Almanya ÜFE verileri takip edilecek. Perşembe günü TCMB faiz kararı açıklanacak.

USDTRY 18,606, EURTRY 19,122 ve GBPTRY 22,017 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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21/11/2022 09:42