Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 21 Kasım 2024

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 40 puan civarında pozitif başladı. Yukarı tarafta 9307,69 puan seviyesini test eden endekste, sonrasında ise; jeopolitik risklere dair endişelerle önceki gün olduğu gibi satış bakısı oluştu. Seansın sonunu da; yüzde 2,18 oranında sert düşüşle 9.031,82 puandan noktaladı.

Haftanın en önemli haberi olan Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ekonomistler faizin sabit bırakılacağını öngörüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ekonomiye dair yaptığı açıklamalarda: Enflasyonun Mayıs ayından bu yana düşüş eğilimi içerisinde olduğunu ve bu eğilimin 2025 yılında da devam edeceğini söyledi.

İngiltere tarafında TÜFE verileri açıklandı. Yıllık TÜFE %2,3 olarak gerçekleşti ve beklenti olan %2,2 üzerinde geldi. Ekim 2022’den bu yana TÜFE’de en büyük yıllık artış kaydedildi.

ABD'de 5 Kasım seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paralarda başlayan ve Bitcoin'in 100 bin dolara doğru gitmesini sağlayacağı öne sürülen ralli sürüyor.

Bitcoin, Trump'ın kripto planlarına ilişkin iyimserlikle 97 bin doları aştı.

Altın, sığınak talebi ve ABD faiz oranlarında daha fazla indirim olasılığıyla desteklenen kazançlarla üç günlük yükselişini korudu.

Spot piyasada haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 2 bin 657 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 947 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Petrol fiyatları Ukrayna'daki çatışmaların arttığı bir ortamda dünkü seansı yüzde 0,7 düşüşle kapatmasının ardından tekrar yükselişe geçti.

Brent fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde varil başına 73 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 69 dolara yakın seyrediyor.

TL varlıkları açısından, küresel tarafta dün yine jeopolitik gelişmeler önem arz ederken; Ukrayna’nın, Rusya topraklarına yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair haber akışları, risk alma iştahını baskıladı.

Ve döviz piyasında son duruma bakacka olursak USD/TRY 34.50, EUR/TRY 36.54, GBP/TRY 43.68..

Bugün Türkiye tarafında faiz kararı, ABD tarafında ise haftalık işşizlik başvuruları takip edilecektir.